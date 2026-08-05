Alemania: hallaron un dron con explosivos que obligó a cerrar un aeropuerto y dañó un avión de carga

El aeropuerto de Leipzig/Halle suspendió vuelos tras hallar un dron con un dispositivo explosivo. Otro objeto volador chocó contra un avión de carga.

El aeropuerto de Leipzig/Halle suspendió operaciones tras el hallazgo de un dron con un artefacto explosivo.

El aeropuerto alemán de Leipzig/Halle suspendió temporalmente sus operaciones luego de que las autoridades encontraran un dron con un artefacto explosivo y un objeto volador no identificado impactara contra un avión de carga. El operativo de seguridad obligó a desviar vuelos y activó una investigación con unidades especializadas.

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El episodio comenzó cuando un empleado del aeropuerto detectó un dron en un área restringida de operaciones de carga , ubicada cerca de la pista sur. Según informó la policía estatal de Sajonia, el hallazgo ocurrió durante la madrugada y motivó un amplio despliegue de seguridad.

Ante la sospecha de que el dispositivo podía contener material peligroso, las autoridades enviaron un robot de desactivación de explosivos para intervenir sobre el aparato. Finalmente, los especialistas lograron retirar el detonador del dron como parte del procedimiento.

Tras el descubrimiento, las operaciones aéreas quedaron suspendidas de manera preventiva poco antes de la medianoche, mientras los equipos de emergencia revisaban la zona y determinaban si existía algún riesgo adicional.

La policía alemana utilizó un robot especializado para retirar el detonador del dispositivo encontrado.

Durante el desarrollo del operativo ocurrió un segundo incidente. Según informó la policía, un objeto volador no identificado colisionó contra un avión de carga luego de que la aeronave debiera abortar su aterrizaje por el cierre de la pista.

El avión sufrió daños menores, aunque pudo completar el procedimiento de emergencia y aterrizar sin inconvenientes en el aeropuerto de Hannover.

Las autoridades todavía investigan si existe una relación entre ambos episodios y buscan determinar el origen del objeto que golpeó la aeronave.

Vuelos desviados y pistas cerradas

La interrupción de las operaciones generó modificaciones en la actividad del aeropuerto. Varias aeronaves tuvieron que ser desviadas a otros aeropuertos, entre ellas un avión de pasajeros que no pudo completar su recorrido previsto.

Luego de las primeras inspecciones, la pista norte fue reabierta durante la madrugada, mientras que la pista sur permaneció cerrada hasta el miércoles para continuar con las tareas de seguridad e investigación.

El aeropuerto de Leipzig/Halle es uno de los principales centros de carga aérea de Europa y uno de los pocos aeropuertos alemanes habilitados para operar vuelos de carga durante las 24 horas.

Alemania mantiene una alerta elevada por incidentes relacionados con drones en zonas sensibles.

Investigación por posible amenaza

Tras el hallazgo del dron con el artefacto explosivo, la fiscalía alemana asumió la investigación junto con la Oficina Central para el Extremismo de Sajonia (ZESA) y agentes de la unidad antiterrorista del Centro de Defensa contra el Terrorismo y el Extremismo de la Policía (PTAZ).

El caso se produce en un contexto de mayor preocupación en Alemania por la actividad no autorizada de drones. Durante los últimos meses se registraron distintos incidentes relacionados con estos dispositivos cerca de aeropuertos, instalaciones militares y otras infraestructuras consideradas sensibles.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para establecer quién operaba el dron, cuál era su objetivo y si el impacto contra el avión de carga estuvo vinculado con el primer hallazgo.