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5 de agosto 2026 - 10:52

Una aerolínea australiana low cost cobrará por usar los compartimentos de cabina para equipaje

La medida forma parte de la estrategia de las aerolíneas lowcost para reducir al máximo posible los costos. El servicio Priority Carry-on, cuyo precio comenzará en u$s18 por tramo y variará según la ruta.

La aerolínea australiana será la primera en su país en implementar una medida de este estilo.

La aerolínea australiana será la primera en su país en implementar una medida de este estilo.

La aerolínea australiana Jetstar confirmó que comenzará a cobrar a los usuarios por guardar valijas en los compartimentos superiores de la cabina, un servicio históricamente ofrecido a los pasajeros. Según detalló la empresa, la medida busca agilizar el embarque y reducir los inconvenientes durante el abordaje.

La decisión llega después de que pasajeros y empleados identificaran dos de los principales focos de estrés en los aeropuertos: el control del peso del equipaje en la puerta de embarque y la falta de espacio en los compartimentos superiores. Sin embargo, la medida también refleja una tendencia en las aerolíneas - y otros servicios - de bajo presupuesto: reducir al máximo posible los costos a costa de la calidad del servicio.

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Con este cambio, Jetstar se suma a otras aerolíneas de bajo costo de Estados Unidos y Europa que ya cobran por utilizar esos espacios.

Cómo funcionará el nuevo sistema

La compañía mantendrá sin costo el traslado de un bolso de mano, una mochila pequeña o un maletín para computadora que cumpla con las dimensiones permitidas para colocarse debajo del asiento delantero. Quienes deseen utilizar los compartimentos superiores deberán contratar el servicio Priority Carry-on, cuyo precio comenzará en u$s18 por tramo y variará según la ruta.

El servicio Priority Carry-on, cuyo precio comenzará en u$s18 por tramo y variará según la ruta.

El servicio Priority Carry-on, cuyo precio comenzará en u$s18 por tramo y variará según la ruta.

Las nuevas condiciones también incluyen otros cambios:

  • Las valijas ubicadas en los compartimentos superiores podrán pesar hasta 10 kilogramos.
  • El personal dejará de pesar ese equipaje en la puerta de embarque.
  • Se eliminará el límite vigente de 7 kilogramos para el artículo personal que viaja debajo del asiento.

La explicación de la aerolínea

Jetstar sostiene que la modificación permitirá aprovechar mejor el espacio disponible en cabina y mejorar la puntualidad de los vuelos.

“Al ofrecer a los clientes una bolsa para colocar debajo del asiento con la opción de añadir Priority Carry-on (equipaje de mano prioritario), podemos aprovechar mejor el espacio de los compartimentos superiores, agilizar el embarque y ayudar a que más vuelos salgan a tiempo”, afirmó la directora ejecutiva de la compañía, Stephanie Tully.

Además, la ejecutiva aseguró que el nuevo esquema permitirá que cada pasajero pague únicamente por los servicios que realmente necesita.

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