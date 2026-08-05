Una aerolínea australiana low cost cobrará por usar los compartimentos de cabina para equipaje + Agregar ámbito en









La medida forma parte de la estrategia de las aerolíneas lowcost para reducir al máximo posible los costos. El servicio Priority Carry-on, cuyo precio comenzará en u$s18 por tramo y variará según la ruta.

La aerolínea australiana será la primera en su país en implementar una medida de este estilo.

La aerolínea australiana Jetstar confirmó que comenzará a cobrar a los usuarios por guardar valijas en los compartimentos superiores de la cabina, un servicio históricamente ofrecido a los pasajeros. Según detalló la empresa, la medida busca agilizar el embarque y reducir los inconvenientes durante el abordaje.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión llega después de que pasajeros y empleados identificaran dos de los principales focos de estrés en los aeropuertos: el control del peso del equipaje en la puerta de embarque y la falta de espacio en los compartimentos superiores. Sin embargo, la medida también refleja una tendencia en las aerolíneas - y otros servicios - de bajo presupuesto: reducir al máximo posible los costos a costa de la calidad del servicio.

Con este cambio, Jetstar se suma a otras aerolíneas de bajo costo de Estados Unidos y Europa que ya cobran por utilizar esos espacios.

Cómo funcionará el nuevo sistema La compañía mantendrá sin costo el traslado de un bolso de mano, una mochila pequeña o un maletín para computadora que cumpla con las dimensiones permitidas para colocarse debajo del asiento delantero. Quienes deseen utilizar los compartimentos superiores deberán contratar el servicio Priority Carry-on, cuyo precio comenzará en u$s18 por tramo y variará según la ruta.

El servicio Priority Carry-on, cuyo precio comenzará en u$s18 por tramo y variará según la ruta. Las nuevas condiciones también incluyen otros cambios:

Las valijas ubicadas en los compartimentos superiores podrán pesar hasta 10 kilogramos .

. El personal dejará de pesar ese equipaje en la puerta de embarque.

Se eliminará el límite vigente de 7 kilogramos para el artículo personal que viaja debajo del asiento. La explicación de la aerolínea Jetstar sostiene que la modificación permitirá aprovechar mejor el espacio disponible en cabina y mejorar la puntualidad de los vuelos. “Al ofrecer a los clientes una bolsa para colocar debajo del asiento con la opción de añadir Priority Carry-on (equipaje de mano prioritario), podemos aprovechar mejor el espacio de los compartimentos superiores, agilizar el embarque y ayudar a que más vuelos salgan a tiempo”, afirmó la directora ejecutiva de la compañía, Stephanie Tully. Además, la ejecutiva aseguró que el nuevo esquema permitirá que cada pasajero pague únicamente por los servicios que realmente necesita.