Alerta en California por peligro para la salud por contaminación: ordenan que las personas se queden en su casa

Miles de personas en varios condados del estado de California en EEUU recibieron la orden de permanecer en sus hogares y evitar toda exposición al aire libre desde este martes por la mañana debido a niveles peligrosos de contaminación atmosférica.

La medida responde a un grave deterioro de las condiciones atmosféricas que alcanzó niveles "peligrosos" para la salud de la población.

Según el monitoreo de AirNow , una plataforma que reúne datos de calidad del aire en colaboración con la Agencia de Protección Ambiental (EPA) , la contaminación atmosférica se disparó en diversas zonas. Esto se debe a que las partículas finas (PM2.5) y el ozono alcanzaron la categoría de "peligroso" para las personas.

De esta manera, la EPA advirtió que cuando la calidad del aire se ubica bajo esta categoría, que corresponde a un índice de 301 o superior en la escala de Air Quality Indez (AQI) , se recomienda que toda la población evite actividades físicas al aire libre y que las personas en grupos de riesgo permanezcan bajo resguardo en interiores y reduzcan su nivel de actividad.

Este sistema califica la contaminación atmosférica de acuerdo a rangos: de 0 a 50 (“bueno”), hasta los 301 o más (“peligroso”), usando colores y advertencias en función del nivel de riesgo.

En simultáneo, otras regiones del estado, como el suroeste y el oeste del condado de Imperial y el Valle de Coachella, se vieron afectadas por alertas de calidad del aire debido a “niveles dañinos de contaminación por polvo transportado por el viento”, de acuerdo con los avisos de las autoridades.

Los grupos de riesgo y efectos sobre la salud

La EPA indicó en su página web que tanto la exposición a corto como a largo plazo a altos niveles de contaminación atmosférica “se ha asociado con una amplia variedad de efectos en la salud humana, incluyendo el aumento de síntomas respiratorios, hospitalizaciones por enfermedades cardíacas y pulmonares, e incluso muerte prematura”.

niños jugando Los niños, personas con enfermedades preexistentes y adultos mayores son especialmente sensibles a los efectos adversos del aire contaminado. Freepik

La agencia federal subrayó que niños, personas con enfermedades preexistentes y adultos mayores son especialmente sensibles a los efectos adversos del aire contaminado, y requieren precauciones adicionales en eventos como los registrados el martes en California.

Según lo señalado en los avisos estatales, la exposición a la “contaminación por partículas puede llegar profundamente a los pulmones y causar problemas de salud serios, como ataques de asma, síntomas de enfermedades cardíacas o pulmonares y un mayor riesgo de infecciones pulmonares”.