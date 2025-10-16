Nuevos ataques con explosivos en Ecuador dañan dos puentes y agravan la crisis de violencia en el país

Dos puentes fueron atacados con explosivos en Ecuador, tras una serie de atentados que el gobierno atribuye a represalias de bandas criminales frente a su ofensiva militar.

Autoridades ecuatorianas inspeccionan los daños en uno de los puentes atacados con explosivos en medio de la ola de violencia.

Dos puentes en Ecuador fueron dañados este miércoles por ataques con explosivos, en un nuevo episodio de la violencia que atraviesa el país. Las autoridades atribuyen los hechos a bandas criminales que actúan en represalia por las r ecientes operaciones militares contra la minería ilegal.

Imágenes oficiales muestran severos daños en la base de los pilares de ambas estructuras , donde el tránsito permanece interrumpido. Los ataques se suman a una seguidilla de hechos violentos que mantienen en alerta a las fuerzas de seguridad y a la población, especialmente en las zonas más afectadas por la actividad del crimen organizado.

Los ataques se produjeron en distintas zonas del país y dejaron inhabilitado el tránsito en ambos puentes afectados.

El presidente Daniel Noboa vinculó los atentados con la ofensiva que su gobierno lanzó esta semana en el norte del país. “ Se nota la desesperación de ellos (los mineros ilegales) ”, afirmó al referirse a los operativos militares realizados en la provincia de Imbabura, donde se destruyeron asentamientos vinculados a la extracción ilegal de oro.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg , sostuvo que la policía investiga a la banda Los Lobos , “ quienes serían los autores (de los tres ataques) en represalia a la destrucción de la minería ilegal ”.

Mano dura frente al crimen y aumento de homicidios

Ecuador vive una crisis de seguridad marcada por el avance del narcotráfico, las extorsiones y los secuestros. Aunque el gobierno mantiene una política de mano dura, los homicidios crecieron un 47% en el primer semestre del año respecto al mismo período de 2024, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. La escalada delictiva parece lejos de frenarse, mientras la tensión se extiende por todo el país.

Coche bomba en Ecuador explotó frente a un edificio de la familia de Noboa, dejó un muerto y más de 30 heridos

Una fuerte explosión registrada en Guayaquil, Ecuador, provocó la muerte de una persona y dejó más de 30 heridos en las inmediaciones del Mall del Sol, una de las zonas comerciales más concurridas del norte de la ciudad. El estallido se produjo en un vehículo estacionado frente a un edificio vinculado a la familia del presidente Daniel Noboa, lo que llevó a la Fiscalía ecuatoriana a abrir una investigación de oficio.

Coche bomba Un coche bomba explotó y causó el pánico en Ecuador.

El organismo informó a través de su cuenta oficial en X que “se dispuso diligencias como el levantamiento del cadáver, revisión de cámaras de seguridad y toma de versiones”, confirmando que el procedimiento se encuentra en marcha para esclarecer lo ocurrido.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos confirmó que la víctima fatal era un taxista que se encontraba cerca del lugar y que otras 30 personas resultaron heridas, dos de ellas permanecen internadas.