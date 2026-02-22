La NASA posterga el despegue de Artemis II por una falla en el sistema de propulsión + Seguir en









La agencia espacial de Estados Unidos detectó una anomalía en el cohete SLS y confirmó que el lanzamiento previsto para el 6 de marzo deberá reprogramarse. La misión será el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años.

Artemis no saldrá por inconvenientes técnicos

La NASA comunicó que el lanzamiento de Artemis II, inicialmente previsto para el 6 de marzo, quedará en pausa debido a inconvenientes técnicos detectados durante las revisiones previas al vuelo.

Según detalló la agencia en sus canales oficiales, los equipos identificaron una anomalía en el sistema de propulsión del Space Launch System (SLS), el potente cohete que impulsará la nave. Esta situación podría requerir el traslado del vehículo para nuevas inspecciones y afectará la próxima “ventana de lanzamiento”.

Desde la agencia indicaron que continuarán evaluando el problema y brindarán información actualizada a medida que avancen los análisis técnicos y se definan los próximos pasos.

Una misión histórica de la NASA Artemis II será el primer vuelo tripulado del programa lunar estadounidense en más de cinco décadas y marcará el regreso de astronautas a la órbita de la Luna. La tripulación estará comandada por Reid Wiseman y contará con la participación de Christina Koch, Victor Glover y el canadiense Jeremy Hansen, representante de la Canadian Space Agency.

artemis Artemis II será el primer vuelo tripulado del programa lunar estadounidense en más de cinco décadas y marcará el regreso de astronautas a la órbita de la Luna. La misión tiene un fuerte simbolismo: será la primera vez que una mujer, un astronauta afroamericano y un canadiense viajen hacia la órbita lunar, en una nueva etapa de exploración que busca sentar las bases para futuros alunizajes.