Así es Mar-a-Lago, la mansión favorita de Donald Trump que cuesta más de 342 millones de dólares

La exclusiva residencia de Palm Beach se convirtió en el refugio político y social del presidente de los Estados Unidos. Conocé su historia y su glamour.

Donald y Melania pasan la mayor parte de su tiempo en una impresionante propiedad.

Mar-a-Lago no es solo una de las propiedades más conocidas de Donald Trump , también es el espacio donde, a pesar de celebrar reuniones con fines políticos, el aprovecha para descansar y hacer vida social . Esta mansión ubicada en Florida fue comprada por el expresidente hace cuatro décadas y desde entonces es su lugar favorito en el mundo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El complejo, que funciona también como residencia familiar y club privado , es tan imponente que muchos la apodan la “ Casa Blanca de invierno ”. Ahí mismo se celebraron eventos personales, como su boda con Melania en 2005, y también reuniones de alto nivel durante su gestión.

Mar-a-Lago está en Palm Beach, un exclusivo sector de Florida. El predio ocupa unas ocho hectáreas y supera los 20.000 metros cuadrados cubiertos. Durante las visitas de Trump, la zona suele quedar bajo estrictas medidas de seguridad, con calles cerradas y hasta restricciones aéreas .

La mansión fue construida entre 1924 y 1927 por Marjorie Merriweather Post, una heredera millonaria. El nombre se debe a su ubicación entre el océano Atlántico y el lago Worth. El diseño es de un estilo renacentista español, muy popular en Palm Beach en aquella época, con influencias mediterráneas y una torre de 18 metros que ofrece vistas panorámicas.

En su interior, la residencia cuenta con 58 habitaciones y 33 baños, una mesa de mármol de casi nueve metros, 12 chimeneas, tres refugios antiaéreos y un salón de baile que Trump agregó años después, decorado con molduras doradas y arañas de cristal.

Todo el diseño de la vivienda está pensado específicamente para que el edificio principal no se perciba como una sola estructura masiva, sino dividido entre áreas privadas y sectores de entretenimiento.

Trump compró la propiedad en 1985 por unos 10 millones de dólares. Desde entonces, la transformó en un club exclusivo con socios influyentes como el escritor James Patterson, el empresario James Dolan y el entrenador Bill Belichick.

Hoy, según las estimaciones de la revista Forbes, Mar-a-Lago está valuada en más de 342 millones de dólares, lo que la convierte en el activo inmobiliario más valioso del expresidente.