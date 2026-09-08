Alerta por osos hambrientos que invadieron ciudades de EEUU en búsqueda de comida + Agregar ámbito en









Una sequía generalizada redujo las reservas de alimento de estos animales. Esto los llevó a buscar alimento en centro urbanos, irrumpiendo en el cotidiano de varios pobladores.

Funcionarios de Colorado, EEUU, reportaron el doble de avistamientos de osos y conflictos con humanos este año en comparación con el promedio. Yahoo Canadá

Un grupo de osos hambrientos se registró en las cercanías de las montañas Rocosas, en EEUU. Su presencia está generando conflictos entre los pobladores ya que invaden ciudades, a raíz de fenómenos naturales que reducen las reservas de comida en su hábitat natural.

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Millones de personas viven en o cerca del hábitat de los osos en las Rocosas, donde la sequía generalizada redujo las reservas de nueces, bayas y plantas de las que se alimentan estos animales. Esto los lleva a deambular por todas partes en busca de comida.

En diálogo con la agencia AP, un habitante identificado como Patrick Sullivan indicó que de madrugada, intentando alimentar a su bebé, escuchó que "alguien" tocaba la bocina de un auto sin parar y pensó que se trataba de "un vecino loco”. Sin embargo, con lo que se encontró fue con un oso negro que había abierto la puerta de un SUV Toyota y quedó atrapado dentro del vehículo en Gold Hill, Colorado, al noroeste de Denver.

Osos hambrientos en movimiento Funcionarios de Colorado, EEUU, reportaron el doble de avistamientos de osos y conflictos con humanos este año en comparación con el promedio, incluidos osos merodeando por lugares donde normalmente no se les encuentra. Administradores de vida silvestre en Nuevo México y Utah reportaron cifras récord de osos hambrientos que perdieron su cautela natural para saquear casas, autos y campamentos.

Entre los puntos en los que se vieron estos animales, un oso negro subido a un árbol en el centro de Denver fue tranquilizado y reubicado recientemente. Por otro lado, en la Universidad Estatal de Colorado, otro oso tuvo que ser capturado y liberado en otro lugar durante la temporada de mudanzas del semestre de otoño.

Administradores en Nuevo México y Utah reportaron cifras récord de osos hambrientos que perdieron su cautela natural para saquear casas, autos y campamentos. CBS News Qué es lo que comen los osos al salir de su hábitat natural “Los osos no necesariamente se están comportando de manera diferente, pero definitivamente están incrementando su actividad en los lugares donde buscan comida”, señaló el agente estatal de vida silvestre en el sureste de Colorado, Travis Sauder. Los osos negros por lo general se mantienen en las montañas y estribaciones de Colorado; en cambio, este año se los vio en las llanuras a más de una hora en auto al este de Colorado Springs. Por el lado de las zonas urbanas, varias de las "tentaciones" para estos animales constan en comida para mascotas en garajes abiertos, comederos para aves, recolectores de grasa bajo las parrillas y basura en contenedores sin asegurar.