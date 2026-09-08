El Gobierno aseguró que la base naval de Ushuaia será construida con capitales "100% argentinos"

Durante la tradicional conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, informó como avanza el reclamo argentino por la causa Malvinas tras la cadena nacional del Presidente. Además, detallaron que la administración libertaria busca incluir "las partidas necesarias" para la construcción en el Presupuesto 2027.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, dio detalles de cómo avanzará el reclamo de soberanía argentino sobre las islas Malvinas, Sandwich del sur y Georgias del sur tras los anuncios hechos por el Presidente en cadena nacional. Al ser consultado por las obras para erigir la Base Naval Integrada que estará en Ushuaia , el funcionario remarcó que el proyecto se hará con capitales "100% argentinos".

"No hay no hay ninguna colaboración material de parte de Estados Unidos para construir la base naval" , agregó Ravier.

Las consultas alrededor de una colaboración con Estados Unidos surgen en medio de la profundización en las relaciones entre los gobiernos de Milei y Donald Trump. En ese sentido, el jefe de Estado argentino se había reunido - el 4 de abril del 2024 - con la jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson.

En ese entonces, el mandatario ratificó la alianza estratégica con Washington y anticipó avances en el desarrollo de la base naval integrada. Allí, vinculó la construcción de la base naval integrada con el desarrollo económico y logístico de Tierra del Fuego. Según planteó, el proyecto apunta a convertir a Ushuaia en un punto estratégico por su cercanía con la Antártida.

Al referirse al vínculo con Washington, el Presidente defendió el desarrollo de alianzas estratégicas como una herramienta para fortalecer la soberanía: " Estamos convencidos que la soberanía no se defiende con aislacionismo y discursos rimbombantes sino con convicción política y construyendo alianzas estratégicas con quienes compartimos una visión de mundo", dijo.

Dos años atrás, el mandatario había ratificado la alianza estratégica con Washington y anticipó avances en el desarrollo de la base naval integrada junto a la jefa del Comando Sur, Laura Richardson.

El Gobierno ratificó que la base de Tierra del Fuego se construirá con capitales argentinos

Con dicho antecedente, y Malvinas nuevamente en el centro de la agenda, las preguntas acerca de la base naval integrada en Ushuaia giran entorno a cómo se financiará la obra. Desde el Gobierno volvieron a reafirmar que el desarrollo quedará en manos del Estado argentino: "De hecho, el presidente Milei recientemente le acaba de pedir a al ministro Caputo que, a la hora de elaborar el Presupuesto 2027, incluya las partidas necesarias para la construcción de esta base naval.

Lo dicho por el vocero sigue la línea del anuncio hecho por el Gobierno, que el pasado lunes ya había informado que Milei firmó una instrucción dirigida al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para que el desarrollo de la Base Naval Integrada sea una prioridad en la elaboración del Proyecto de Presupuesto Nacional 2027.

“El Presidente de la Nación firmó en el día de la fecha una instrucción presidencial dirigida al señor Ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, a fin de que se priorice, en la confección del Proyecto de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2027, que deberá ser remitido al Honorable Congreso de la Nación el próximo 15 de septiembre, el desarrollo de la Base Naval Integrada y de otros proyectos estratégicos que aseguren la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos de la República Argentina”, señaló el comunicado de la Oficina del Presidente.

Desde el Gobierno agregaron que la decisión forma parte de una política destinada a reforzar las capacidades estatales vinculadas con la defensa del territorio, los recursos naturales y los intereses estratégicos del país: “Estas medidas forman parte de una política integral destinada a fortalecer las capacidades del Estado argentino para defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégicos”, concluyó el comunicado.