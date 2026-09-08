Un tatuaje lo delató y terminó detenido en la Villa 31 con 18 antecedentes + Agregar ámbito en









El hombre, de 43 años y con domicilio en Rafael Calzada, estaba prófugo desde 2025 por una causa por tentativa de homicidio agravado y robo.

El tatuaje del lobo en el brazo izquierdo fue el detalle que permitió reconocerlo.

La Policía de la Ciudad detuvo en la Villa 31 a un hombre de 43 años que era buscado por la Justicia desde 2025 y tenía 18 antecedentes por distintos delitos. Los investigadores lograron identificarlo por un tatuaje en su brazo izquierdo con la cabeza de un lobo, una característica que permitió confirmar que se trataba del prófugo.

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El hombre, que vive en la localidad bonaerense de Rafael Calzada, era buscado por una causa por tentativa de homicidio agravado y robo. La investigación está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 29, Secretaría de Camila Rodríguez.

Según la investigación, el episodio que derivó en su búsqueda ocurrió cuando ingresó a robar a una obra en construcción y se enfrentó con uno de los serenos. Como consecuencia de la pelea, fue trasladado al Hospital Argerich. Sin embargo, mientras permanecía internado, logró escapar y desde ahí se encontraba prófugo.

El detenido ya contaba con antecedentes registrados desde 2022. Entre las causas figuran robos y tentativas de robo, tenencia de estupefacientes para consumo personal, grooming, encubrimiento, lesiones y portación de armas no convencionales, entre otros delitos.

Detuvieron en la Villa 31 a un prófugo con 18 antecedentes gracias a un tatuaje. SeguridadBA La Policía lo ubicó y confirmó su identidad La captura fue resultado de una investigación de la División Investigaciones Comunales 1 Norte. Los efectivos habían establecido que, aunque tenía domicilio en Almirante Brown, el hombre se desplazaba por distintas jurisdicciones y solía frecuentar la zona de Retiro.

Con esa información, los policías comenzaron a recorrer la Villa 31 hasta encontrar a una persona que coincidía con las características físicas del prófugo. El tatuaje de un lobo en el brazo izquierdo fue el detalle que permitió reconocerlo. Tras identificarlo, los agentes confirmaron que se trataba del hombre que tenía pedido de captura. Luego informaron el procedimiento al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8, Secretaría Única de Josefina Cano, que ordenó su traslado a una dependencia policial.