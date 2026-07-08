EEUU defendió su operativo en Venezuela y aseguró que la asistencia tras los terremotos llegó con rapidez

Desde el país norteamericano, confirmaron el inicio de una nueva etapa de asistencia. Los sismos ya causaron más de 3.500 muertes.

El gobierno de Estados Unidos afirmó que la asistencia humanitaria enviada a Venezuela tras los devastadores terremotos se distribuyó de manera "confiable y rápida" , al tiempo que confirmó el inicio de una nueva etapa enfocada en la recuperación y el socorro de las zonas afectadas.

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El anuncio llegó mientras organizaciones civiles y ciudadanos continúan denunciando presuntas dificultades para hacer llegar la ayuda a las comunidades damnificadas.

Durante una conferencia virtual, el encargado de negocios estadounidense en Caracas , John Barrett , sostuvo que la respuesta desplegada por Estados Unidos representó el mayor operativo de asistencia realizado en territorio venezolano.

“Ha emprendido una respuesta para los terremotos”, afirmó al describir una operación que calificó como “la más grande en la historia de Venezuela” , respaldada por una “fuerte y sólida red de asistencia sobre el terreno” .

En una conversación mantenida con el comandante del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Southcom) , Francis Donovan , el diplomático remarcó el volumen de recursos destinados hasta el momento.

Los terremotos en Venezuela ya se llevaron más de 3.500 vidas. Venezolana de Televisión

“Estoy muy orgulloso de esta red y estoy muy orgulloso de informar que estamos viendo una entrega confiable, rápida, que ha estado llegando con más de u$s310 millones gastados hasta la fecha”, expresó Barrett.

La respuesta a las denuncias sobre la distribución en Venezuela

El funcionario respondió además a las acusaciones formuladas por organizaciones sociales y ciudadanos, quienes señalaron que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Gobierno encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez obstaculizaron el reparto de la asistencia internacional.

Frente a esos cuestionamientos, Barrett aseguró que las autoridades venezolanas colaboraron con el operativo estadounidense en el territorio afectado.

El diplomático insistió en que el gobierno de Rodríguez “ha cumplido con todas las solicitudes para poder movilizar esta gran respuesta humanitaria”, la cual incluyó el envío de 680 toneladas de suministros y la distribución de más de 60.000 kits de asistencia.

“Hay muchas personas sobre el terreno que están observando esto. Damos seguimiento a cada comentario y observación que recibimos, y estoy muy orgulloso de esta respuesta y lo eficaz que ha sido en cuanto a nuestro éxito, que hemos estado teniendo y que vamos a continuar teniendo porque vamos a mantenerlo a futuro”, sostuvo.

La misión pasó de la búsqueda a la recuperación

Dos semanas después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el 24 de junio, las autoridades estadounidenses informaron que el operativo ingresó en una nueva etapa centrada en el apoyo humanitario y la reconstrucción.

Según el último balance oficial, el desastre dejó más de 3.500 muertos y al menos 16.740 heridos en Venezuela, además de .

Barrett afirmó que el personal estadounidense colaboró directamente en el rescate de sobrevivientes. “El personal estadounidense ayudó a salvar seis vidas”, aseguró.

El diplomático también explicó que la cooperación se extendió a las tareas de identificación y preservación de los cuerpos recuperados.

“También hemos estado ayudando a los venezolanos en cuanto al almacenamiento y el transporte de los restos de las personas, hemos estado hablando de 10 contenedores con capacidad de congelar, congeladores, y se ha contado e identificado la gran mayoría de los cuerpos que se han recibido”, mencionó.

La cooperación de EEUU continuará durante la reconstrucción

Durante su exposición, Barrett ratificó que continúa vigente el plan elaborado por el presidente Donald Trump para Venezuela tras la captura del entonces gobernante Nicolás Maduro en enero de este año.

En paralelo, el comandante del Southcom, Francis Donovan, visitó este lunes territorio venezolano para coordinar las tareas vinculadas con la reconstrucción y fortalecer la cooperación entre ambos países.

En el marco de esa visita, el jefe militar mantuvo reuniones con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y otras autoridades del Gobierno venezolano para avanzar en la planificación de la próxima etapa de asistencia.