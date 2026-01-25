Alex Honnold escaló sin cuerdas el Taipei 101 y conquistó la cima a 508 metros de altura + Seguir en









El escalador estadounidense completó en modalidad free solo el edificio más alto de Taiwán ante cientos de personas y una transmisión global.

Alex Honnold escaló el Taipei 101 sin cuerdas ni equipo de seguridad en modalidad free solo.

El escalador estadounidense Alex Honnold escaló este domingo el Taipei 101, el edificio más alto de Taiwán, sin cuerdas ni equipo de seguridad y ante la mirada de cientos de espectadores. La hazaña, transmitida en vivo por Netflix, demandó una hora y media de ascenso y culminó con una selfie desde los 508 metros de altura.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Honnold tardó una hora, 31 minutos y 40 segundos en alcanzar la cima del rascacielos, sin utilizar cuerda, arnés ni red de seguridad. La escalada se realizó en modalidad free solo, una de las variantes más extremas de la disciplina, en la que cualquier error puede resultar fatal.

alex honnold taipei 101 El escalador estadounidense alcanzó la cima del edificio más alto de Taiwán tras una hora y media de ascenso. Netflix Desde lo más alto del edificio, el escalador de 40 años se tomó una selfie para inmortalizar un logro que lo convirtió en la primera persona en escalar el Taipei 101 sin ningún tipo de protección. Cientos de personas se congregaron en la base de la torre de 101 pisos para seguir el ascenso, mientras miles lo observaron a través de la transmisión en directo.

Un recorrido exigente por la estructura del rascacielos La escalada comenzó en la base del edificio, donde Honnold debió superar 113 metros de losa inclinada de acero y vidrio, además de dos estructuras metálicas conocidas como ruyi. Ese tramo inicial le demandó menos de veinte minutos.

5DRHIIAFPVGDPHKQEEIPFDDAOI El escalador se mantuvo de pie sobre la aguja del rascacielos sin protección alguna. Luego enfrentó el segmento más largo y físicamente exigente: las llamadas “cajas de bambú”, ocho módulos superpuestos que se extienden entre los pisos 27 y 90. A lo largo de 274 metros de ascenso vertical, el escalador avanzó con dinamismo entre aplausos, gritos y miradas de asombro del público.

La fase final fue la más peligrosa. En la torre superior, los desplomes exigieron toda la fuerza de sus brazos hasta alcanzar la aguja rematada por una pequeña esfera metálica suspendida sobre el vacío. G_fZWrlb0AAcN6l Alex Honnold celebró la hazaña con una foto a 508 metros de altura. Qué dijo Honnold tras completar la escalada En conferencia de prensa, el estadounidense reflexionó sobre el sentido del desafío: “el tiempo es finito” y la gente debería “aprovecharlo de la mejor manera”. Además, aseguró: “Si trabajas muy duro... puedes hacer cosas difíciles”. Más tarde admitió: “Al empezar, sentí que estaba un poco más nervioso al despegar. Y luego, a medida que subía, me fui relajando cada vez más. Pensé, oh, esto es tan divertido. Quiero decir, por eso lo hago. Fue increíble”. Honnold ya era una figura mundial desde 2017, cuando escaló El Capitán en el Parque Nacional Yosemite. Aunque no fue el primero en llegar a la cima del Taipei 101 (en 2004 lo hizo Alain Robert con cuerdas de seguridad), sí fue el primero en lograrlo en free solo. Alex-Honnold La hazaña fue emitida por Netflix con una demora de seguridad de 10 segundos. El evento, titulado “Skyscraper Live”, debía realizarse el sábado, pero se postergó por mal tiempo. La transmisión incluyó una demora de 10 segundos como medida preventiva ante los riesgos del desafío. Entre los espectadores, Richard Bode calificó el evento como “una experiencia única en la vida”, mientras que el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, celebró la escalada como “realmente emotiva”.

Temas Netflix

Taiwán