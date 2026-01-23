Sandokan, el clásico de Salgari, regresa ahora en formato serie Por Paraná Sendrós + Seguir en









La nueva versión de Sandokan llega a Netflix y vuelve a poner en primer plano al mítico pirata creado por Emilio Salgari: una superproducción internacional con acción, romance y paisajes exóticos que reaviva una saga con más de un siglo de historia y múltiples adaptaciones en cine y televisión.

Sandokan navega de nuevo, y al parecer con buenos vientos. La miniserie ítalo-francesa estrenada en diciembre en casi toda Europa llega a lo largo de enero a todo el continente americano vía Netflix, y también en los países árabes, Rusia y gran parte del Extremo Oriente, en todos lados con buena repercusión. Y ya hay en las redes sociales gente que pregunta cómo vacacionar en la isla de Mompracem, algo así como buscar en una agencia de viajes la isla del tesoro de Robert Stevenson. Esas cosas solo se encuentran en las bibliotecas, sección Aventuras.

En verdad, lo que se ve en la serie es la isla Reunión, en el Océano Indico, pero la mayoría de las tomas fueron hechas en islas y costas de Calabria, amén de dos parques nacionales del Lazio, algunos rincones inhabituales de Toscana y los estudios de Lux Vide y Cinecittá.

El príncipe de Malasia es interpretado por el galán turco Can Yaman, el portugués Yañez por el napolitano Alessandro Preziosi y, eso sí, la inglesa lady Marianne está a cargo de una auténtica rubia británica, Alanah Bloor. La historia, por si el lector no se acuerda, se ambienta en el siglo XIX y cuenta las andanzas de un hermoso príncipe malayo despojado de su reino, convertido en pirata, azote de sus enemigos, en especial de los representantes del Imperio Británico.

El odio es mutuo pero de pronto conoce a la hija del mandamás, lady Marianne, ambos se enamoran y él se la lleva, perseguido por la Marina Real. Y ahí la historia se complica (habrá una segunda temporada). En suma, acción, exotismo, romance, paisajes, mar abierto, y un saborcito anglófobo que gusta en casi todo el mundo.

Sandokan (2) Sandokan y Lady Marianne surcando los mares. ¿Pero cuántas versiones se han hecho de Sandokan? Bueno, su autor, Emilio Salgari, escribió once novelas con las aventuras de este héroe, sumadas a las de su amigo Tremal-Naik. Desde 1941, con “I pirati della Malesia”, se han hecho siete películas (a destacar las del fisicoculturista Steve Reeves en los ’60), tres series televisivas de dibujos animados y tres con actores.

Esta es la cuarta, que intenta superar el “Sandokan” de 1976 que protagonizó Kabir Bedi acompañado por Carole André y Philippe Leroy. Altísimo, de cabellos renegridos y rasgos finos, Bedi filmó además otras dos novelas de Salgari, “El corsario negro” y “Los misterios de la jungla negra”, donde rescata a Virna Lisi, y en 1996 “Il ritorno di Sandokan”, esta vez con Fabio Testi en lugar de Leroy. Ahora Bedi ya tiene 80 años, vive tranquilo en su India natal con su cuarta esposa, y se dedica mayormente a encabezar campañas de alfabetización y otras causas benéficas. Aquí estuvo fugazmente para la promoción de “Octopussy”, donde actuaba con Roger Moore. ¿Eso es todo? No, porque Salgari escribió un total de 85 novelas de aventuras, incluso una de ciencia ficción, “Maravillas del 2.000”, y montones de cuentos. De las que fueron llevadas al cine y/o la televisión, ahí están todas las del Corsario Negro, sus hijos e hijos de sus hermanos los Corsarios Verde y Rojo, “El tesoro de Bengala”, “Cartago en llamas”, “El aventurero de la isla Tortuga”, “El rey leproso”, que en cine pasó a llamarse “El elefante blanco”, “Manoa la ciudad de oro”, donde siguen un mapa de los incas, en fin. Rarezas: “La reina dei Caraibi”, 1921, con una actriz registrada como La Bella Argentina (quizá nació como Argentina Labella, difícil averiguarlo), un Corsario Negro mexicano con Pedro Armendáriz y June Marlowe, las versiones españolas de “El capitán tormenta” (que era una capitana) y “El león de Damasco” y una que empezó a filmarse en Libia y debió interrumpirse cuando los lugareños atacaron: “I cavalieri del deserto”, 1942, con guion de Vittorio Mussolini, hijo del Duce. Protagonistas, Osvaldo Valenti y Luisa Ferida, una pareja de enorme popularidad en ese momento. Tres años después, los partisanos comunistas los fusilaron en juicio sumarísimo por ser “artistas del régimen”.

