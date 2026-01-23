Netflix anunció que transmitirá en vivo la escalada del deportista estadounidense Alex Honnold al Taipei 101, el icónico rascacielos de Taipéi que se eleva a 508 metros y cuenta con 101 pisos, en lo que será uno de los eventos más ambiciosos de la plataforma en formato directo.
Netflix transmitirá en vivo la escalada de Alex Honnold al rascacielos Taipei 101: cómo y a qué hora verla
El escalador estadounidense afrontará un desafío extremo al ascender en directo uno de los edificios más altos del planeta. La transmisión será global y reaviva el debate sobre los límites del entretenimiento y el riesgo.
La transmisión está prevista para el viernes 23 de enero de 2026, aunque en algunos países podrá verse ya entrada la madrugada del sábado 24, debido a las diferencias horarias. El evento será emitido a nivel mundial para los usuarios con horarios adaptados según cada región.
El desafío marca un nuevo hito en la carrera de Honnold, conocido por especializarse en free solo, una modalidad de escalada sin cuerdas ni sistemas de seguridad. El propio deportista confirmó el evento a través de sus redes sociales: “Es la escalada urbana más ambiciosa que he intentado. Una torre de casi 520 metros, en directo y para todo el mundo”.
Alex Honnold, nacido en California en 1985, es uno de los escaladores más reconocidos del mundo. Alcanzó fama global tras convertirse en la primera persona en escalar El Capitán, en el Parque Nacional Yosemite, sin ningún tipo de protección, una hazaña retratada en el documental “Free Solo” (2018), ganador del premio Óscar.
Su perfil, caracterizado por una preparación meticulosa y un control extremo del miedo, lo convirtió en una figura central del deporte de riesgo contemporáneo. La escalada al Taipei 101 promete ser, una vez más, un punto de inflexión entre la proeza deportiva y el espectáculo global.
Horarios de la transmisión por país
Según informó Netflix, la escalada podrá verse en los siguientes horarios:
-
Argentina: 22.00 del viernes 23 de enero
Colombia y Perú: 20.00 del viernes 23
México: 19.00 del viernes 23
Estados Unidos (Miami): 20.00 del viernes 23
España (peninsular): 02.00 del sábado 24 de enero
Centroamérica: 20.00 del viernes 23
Cómo ver el evento en vivo
La transmisión estará disponible exclusivamente a través de Netflix, tanto desde la aplicación móvil como en televisores y navegadores web. Los eventos en vivo suelen figurar destacados en la pantalla principal y también pueden encontrarse mediante el buscador interno.
La plataforma permitirá activar recordatorios para recibir una notificación minutos antes del inicio del ascenso.
El anuncio despertó una fuerte expectativa mediática y tecnológica, pero también abrió una discusión sobre los límites del entretenimiento en tiempo real. Mientras miles de espectadores anticipan la hazaña, distintas voces del ámbito deportivo y periodístico cuestionan la decisión de transmitir en directo una actividad con riesgo extremo de muerte.
Medios internacionales y analistas advierten sobre la responsabilidad de las plataformas frente a la exposición masiva de prácticas peligrosas. Incluso, sectores de la comunidad de escaladores en Taiwán expresaron reparos y rechazo al evento, al considerar que prioriza el impacto comercial por sobre la seguridad.
