Netflix transmitirá en vivo la escalada de Alex Honnold al rascacielos Taipei 101: cómo y a qué hora verla









El escalador estadounidense afrontará un desafío extremo al ascender en directo uno de los edificios más altos del planeta. La transmisión será global y reaviva el debate sobre los límites del entretenimiento y el riesgo.

Netflix transmitirá en vivo la escalada de Alex Honnold al rascacielos Taipei 101, en uno de los eventos extremos más ambiciosos realizados por una plataforma de streaming.

Netflix anunció que transmitirá en vivo la escalada del deportista estadounidense Alex Honnold al Taipei 101, el icónico rascacielos de Taipéi que se eleva a 508 metros y cuenta con 101 pisos, en lo que será uno de los eventos más ambiciosos de la plataforma en formato directo.

La transmisión está prevista para el viernes 23 de enero de 2026, aunque en algunos países podrá verse ya entrada la madrugada del sábado 24, debido a las diferencias horarias. El evento será emitido a nivel mundial para los usuarios con horarios adaptados según cada región.

El desafío marca un nuevo hito en la carrera de Honnold, conocido por especializarse en free solo, una modalidad de escalada sin cuerdas ni sistemas de seguridad. El propio deportista confirmó el evento a través de sus redes sociales: “Es la escalada urbana más ambiciosa que he intentado. Una torre de casi 520 metros, en directo y para todo el mundo”.

Alex-Honnold-Netflix El Taipei 101, ubicado en la capital de Taiwán, tiene 508 metros de altura y 101 pisos, y fue durante años el edificio más alto del planeta. Alex Honnold, nacido en California en 1985, es uno de los escaladores más reconocidos del mundo. Alcanzó fama global tras convertirse en la primera persona en escalar El Capitán, en el Parque Nacional Yosemite, sin ningún tipo de protección, una hazaña retratada en el documental “Free Solo” (2018), ganador del premio Óscar.

Su perfil, caracterizado por una preparación meticulosa y un control extremo del miedo, lo convirtió en una figura central del deporte de riesgo contemporáneo. La escalada al Taipei 101 promete ser, una vez más, un punto de inflexión entre la proeza deportiva y el espectáculo global.

Horarios de la transmisión por país Según informó Netflix, la escalada podrá verse en los siguientes horarios: Argentina: 22.00 del viernes 23 de enero

Colombia y Perú: 20.00 del viernes 23

México: 19.00 del viernes 23

Estados Unidos (Miami): 20.00 del viernes 23

España (peninsular): 02.00 del sábado 24 de enero

Centroamérica: 20.00 del viernes 23 Cómo ver el evento en vivo La transmisión estará disponible exclusivamente a través de Netflix, tanto desde la aplicación móvil como en televisores y navegadores web. Los eventos en vivo suelen figurar destacados en la pantalla principal y también pueden encontrarse mediante el buscador interno. La plataforma permitirá activar recordatorios para recibir una notificación minutos antes del inicio del ascenso. AOTW Alex Honnold es uno de los escaladores más reconocidos del mundo por sus ascensos en modalidad free solo, sin cuerdas ni sistemas de protección. El anuncio despertó una fuerte expectativa mediática y tecnológica, pero también abrió una discusión sobre los límites del entretenimiento en tiempo real. Mientras miles de espectadores anticipan la hazaña, distintas voces del ámbito deportivo y periodístico cuestionan la decisión de transmitir en directo una actividad con riesgo extremo de muerte. Medios internacionales y analistas advierten sobre la responsabilidad de las plataformas frente a la exposición masiva de prácticas peligrosas. Incluso, sectores de la comunidad de escaladores en Taiwán expresaron reparos y rechazo al evento, al considerar que prioriza el impacto comercial por sobre la seguridad.