La película que se estrenó hace 8 años, pero Netflix la revivió para que se vuelva furor en la plataforma

La plataforma de streaming volvió a poner en el foco de conversación a esta particular producción.

La N Roja impulsó uno de los films de Steven Spielberg más particulares de los últimos años. Freepik

En la batalla por liderar las plataformas de streaming aparecen cada vez más sorpresas, ya que no solo se apuesta por producciones nuevas, sino también por viejos éxitos. Incluso hay películas que en su estreno no tuvieron el impacto esperado, pero que con el tiempo lograron una gran popularidad y Netflix busca capitalizar ese recorrido.

Quizás fue demasiado ambiciosa para la época en la que se estrenó. En su momento llamó la atención, pero no logró imponerse frente a su competencia, a pesar de haber sido dirigida por Steven Spielberg. Con los años, sin embargo, terminó siendo reconocida como una película de culto.

DreamWorks RPO La creación de Steven Spielberg goza de una gran popularidad pese a que su estreno fue hace bastantes años. DreamWorks De qué trata Ready Player One, la imperdible película de Netflix Ambientada en el año 2045, sigue la historia de Wade Watts, un adolescente que evade la realidad siempre que puede y pasa gran parte de su tiempo en un mundo virtual llamado Oasis. Todo cambia cuando muere el creador de ese universo digital y deja una fortuna a quien logre encontrar un tesoro oculto.

La noticia desata una competencia feroz, ya que el premio convierte a su ganador en la figura más poderosa de ese mundo virtual. Para conseguirlo, el protagonista deberá enfrentarse a los jugadores más despiadados del servidor, dispuestos a todo con tal de quedarse con el control total de Oasis.

Netflix: tráiler de Ready Player One Embed - Ready Player One - Tráiler Oficial 1 - Castellano HD Netflix: elenco de Ready Player One Tye Sheridan

Olivia Cooke

Mark Rylance

Ben Mendelsohn

Simon Pegg

Lena Waithe

Win Morisaki

Philip Zhao

