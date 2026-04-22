Cómo es la vida de Nicolás Maduro en la cárcel de Nueva York a cuatro meses de su captura

El expresidente venezolano Nicolás Maduro permanece detenido en el MDC de Brooklyn, donde sufre insomnio, grita por las noches y pasa gran parte del día leyendo distintas versiones de la Biblia.

Nicolás Maduro permanece detenido en el MDC de Brooklyn desde comienzos de 2026

Nicolás Maduro permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde atraviesa jornadas marcadas por el insomnio , la lectura constante y episodios de gritos durante la noche, en una celda compartida dentro de la unidad 4 Norte.

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Un informe describe condiciones de detención con literas sin almohadas, espacios reducidos y una rutina básica en la que las comidas se distribuyen en carros dentro del pabellón. También existe un área destinada a la comunicación con abogados, dentro de un régimen de contacto limitado con el exterior.

La información fue reconstruida a partir de una entrevista publicada por The New Yorker al rapero Tekashi 6ix9ine , quien también estuvo detenido en el mismo establecimiento. En su testimonio, relató que Maduro llegó a ubicarse a apenas 60 centímetros de distancia dentro del pabellón y que utilizaba la ducha de mayor tamaño debido a su estatura. También afirmó que, al momento de su llegada, “olía fatal”.

Según ese mismo relato, el exmandatario venezolano pasa gran parte del tiempo leyendo. Entre sus lecturas se mencionan distintas versiones de la Biblia, incluida una en chino , que compara de forma recurrente durante el día.

El expresidente venezolano comparte una celda en la unidad 4 Norte del centro de detención

“Lee todas las Biblias”, señaló Tekashi 6ix9ine. “Justo cuando me fui, leía la Biblia china. Las lee todas y las compara”, agregó en declaraciones difundidas por el streamer Adin Ross.

Durante la noche, Maduro presenta episodios de insomnio. De acuerdo con una publicación citada por ABC, se lo escucha gritar desde su celda frases como: “¡Soy el presidente de Venezuela! ¡Díganle a mi país que me han secuestrado!”.

Nicolás Maduro detenido en Nueva York El caso judicial en Manhattan incluye cargos por narcotráfico y crimen organizado

Cómo sigue la causa de Nicolás Maduro

En paralelo a su detención, el proceso judicial continúa en los tribunales de Manhattan. En la última audiencia, la defensa encabezada por el abogado Barry Pollack defendió el derecho del acusado y de su esposa, Cilia Flores, a contar con representación legal propia financiada.

El juez Alvin Hellerstein no desestimó los cargos de narcotráfico, aunque cuestionó algunos argumentos de la fiscalía vinculados al uso de fondos del Estado venezolano para la defensa.

Maduro enfrenta cargos por conspiración de narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas de guerra, además de acusaciones junto a su esposa por presuntos secuestros y asesinatos relacionados con deudas del narcotráfico o disputas dentro de sus operaciones.