Nicolás Maduro rompió el silencio desde prisión y llamó a la "paz y la reconciliación" + Seguir en









Es el primer mensaje público del ex dictador y su esposa Cilia Flores desde su captura en enero. El juez del caso deslizó que Maduro ya no representa una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU., lo que abre la puerta a un posible descongelamiento de sus fondos.

Maduro fue secuestrado el 3 de enero por EEUU en una incursión militar a Venezuela. REUTERS

Dos días después de la audiencia judicial del detenido presidente venezolano Nicolás Maduro ante la Corte de Nueva York, sus cuentas en redes sociales difundió junto a su esposa este sábado un mensaje que llama a la "paz, la unión nacional y la reconciliación", en lo que constituye la primera declaración pública de ambos desde su captura en enero.

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El timing del comunicado no es casual: fue publicado en el momento en que la atención internacional se concentra sobre el proceso judicial y cuando el propio tribunal emitió señales que podrían beneficiar a la defensa. Lejos de aludir al proceso que enfrenta, el tono del mensaje apunta a proyectar una imagen de serenidad e influir en el clima político venezolano desde el encierro.

La audiencia del jueves pasado, de casi una hora de duración, dejó definiciones que trascienden lo procesal. El juez federal Alvin Hellerstein lanzó una frase que encendió el debate: "Ya no es una amenaza para la seguridad nacional", en referencia directa a Maduro, justificando la afirmación en el hecho de que el acusado se encuentra bajo arresto en suelo norteamericano.

La declaración abre la posibilidad de que el juez autorice el uso de fondos bloqueados para solventar la defensa legal del mandatario secuestrado por EEUU en una incursión militar sobre el país sudamericano. El fiscal federal adjunto Kyle Wirshba rechazó que esos recursos deben permanecer congelados por razones de seguridad nacional y planteó el uso de abogados públicos como alternativa. Si Hellerstein avanza en ese sentido, la administración estadounidense podría apelar la decisión.

Otro eje central de la audiencia fue el acceso a los informes reservados aportados por la DEA al expediente, considerados cruciales para sostener los cargos de narcoterrorismo y corrupción. La defensa, encabezada por el abogado Barry J. Pollack, reclamó acceso sin restricciones a esa documentación. El fiscal Wirshba se opuso y advirtió sobre el riesgo para los testigos si se comparte información sensible.

La sesión concluyó sin sentencia, con ambas cuestiones —fondos y pruebas— pendientes de resolución. Un expediente que involucra a la cúpula del chavismo Junto a Maduro y Flores, la acusación alcanza a figuras centrales del régimen venezolano: Diosdado Cabello, ministro del Interior; Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro del Interior; Nicolás Maduro Guerra, hijo del ex dictador; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", señalado como líder del Tren de Aragua, la organización criminal de origen venezolano que opera en varios países de la región y que también tiene presencia en territorio estadounidense. Tras la audiencia, Maduro fue trasladado de regreso a prisión, donde permanece a la espera del veredicto del tribunal. Desde allí, el mensaje de este sábado busca mantener su presencia en el escenario político venezolano, aunque el margen de maniobra —judicial y simbólico— se reduce con cada semana que pasa.

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