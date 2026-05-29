Venezuela después de Maduro: el desafío de reconstruir la confianza en la vida cotidiana

La captura de Nicolás Maduro bajo una operación de la administración de Donald Trump marcó un punto de quiebre absoluto. Los temores iniciales de un estallido social, la rápida reorganización del oficialismo y el regreso a la actividad plantearon nuevos interrogantes sobre el destino de una sociedad fracturada.

El 3 de enero de 2026 quedó grabado como un punto de quiebre en la historia de Venezuela.

El 3 de enero de 2026 quedó grabado como un punto de quiebre en la historia de Venezuela . Ese día, la detención de Nicolás Maduro en un operativo impulsado por la administración de Donald Trump desató una crisis inmediata en un país que ya atravesaba una situación límite. En pocas horas, la tensión política acumulada durante años derivó en un terremoto institucional marcado por el caos, la incertidumbre y consecuencias impredecibles, dejando a la sociedad venezolana frente a un futuro completamente desconocido .

Más allá de los comunicados oficiales que dominaban la prensa global, la verdadera incertidumbre latía en las calles. Nadie sabía cómo reaccionaría una sociedad desgastada por años de crisis económica , fractura social y control político asfixiante . Sin embargo, apenas 48 horas después de la detención, la velocidad con la que el país volvió a ponerse en marcha bajo el mando interino de Delcy Rodríguez sorprendió incluso a sectores del propio oficialismo.

En ese nuevo escenario, las dudas de la población comenzaron a proyectarse mucho más allá de la urgencia del momento. La inseguridad ya no giraba únicamente en torno al presente inmediato. Ante esto, Yessica Molina , venezolana de 34 años radicada en Argentina desde 2019, expresó: “No es fácil, es un proceso complejo, la idiosincrasia del venezolano ha cambiado y su recuperación llevará tiempo”.

Sin embargo, cualquier intento de anticipar la reacción de estos ciudadanos implica asumir que no existe una respuesta homogénea. “Mientras un sector culpa a Maduro del bloqueo en Venezuela, otro desconfía de una transición guiada por Estados Unidos debido a su historial en la región. Por eso, me parece importante no reducir la reacción de los propios venezolanos a una dicotomía entre celebración o rechazo ”, explicó Diego Dalena , licenciado en Relaciones Internacionales y coordinador de Federalismo y RRII de la Red de Argentina de Profesionales para la Política Exterior (REDAPPE).

En paralelo, la relación bilateral con Estados Unidos atravesó una profunda reconfiguración. Tras la convergencia de intereses durante el mandato de Trump, Washington pasó de ocupar un lugar de fuerte confrontación con el gobierno venezolano a convertirse en un aliado estratégico .

“Si bien las acciones de Washington han favorecido determinados avances políticos, también responden a intereses económicos propios y no únicamente al bienestar de la población venezolana”, confesó la venezolana Cinthya Casado de 34 años, quien vive en Argentina desde 2018 y actualmente es administrativa de una empresa de excavaciones y demoliciones.

En ese sentido, al momento de ser consultado sobre cómo este escenario impacta en la confianza hacia las instituciones, tanto venezolanas como internacionales, el especialista Dalena afirmó que “cuando la resolución de un conflicto político proviene desde el exterior, el mensaje que recibe la ciudadanía es ambiguo. Por un lado, puede interpretarse que las instituciones internas estaban tan bloqueadas que solo una intervención externa podía alterar esa dinámica. Pero, al mismo tiempo, eso instala una idea preocupante: la de un país incapaz de resolver sus propios conflictos por vías soberanas, constitucionales o democráticas”.

foto venezuela 2 “Para las familias, la prioridad cotidiana sigue siendo la misma: sostener ingresos, acceder a servicios básicos, mantener vínculos en un contexto donde la migración separó a los hogares", afirmó Diego Dalena.

El desafío de desmontar el legado de Nicolás Maduro

Esa ambigüedad también comenzó a reflejarse en las primeras medidas impulsadas tras la salida de Maduro.

De acuerdo con cifras de la ONG Foro Penal, entre el 8 de enero y el 30 de marzo de 2026 se confirmó la liberación de al menos 743 personas detenidas por motivos políticos. Entre ellas había periodistas, defensores de derechos humanos y dirigentes opositores, muchos de los cuales comenzaron a reincorporarse progresivamente a la vida pública.

No obstante, estas decisiones no alcanzaron para desmantelar las estructuras de poder construidas durante años. “Para las familias, la prioridad cotidiana sigue siendo la misma: sostener ingresos, acceder a servicios básicos, mantener vínculos en un contexto donde la migración separó hogares. Entonces, frente a un evento tan fuerte, la reacción emocional puede ser menos épica de lo que se supone desde afuera”, ratificó Dalena.

Venezuela y el peso de reconstruirse

Del mismo modo, más allá de los cambios institucionales y las disputas de poder, el impacto más profundo permanece en la vida cotidiana de millones de venezolanos. “En ese contexto, el desafío no pasa solo por reconstruir el sistema político, sino también por recomponer una sociedad atravesada por décadas de inestabilidad y desconfianza”, aseguró el licenciado.

Quizás esa sea la dimensión más difícil de comprender frente a un acontecimiento político de semejante magnitud: la vida de quienes deben seguir adelante mientras el país intenta redefinir su identidad. Porque será allí, en esa cotidianidad, muchas veces invisible para el debate político internacional, donde realmente se pondrá a prueba si este nuevo escenario puede convertirse en una transformación profunda o si terminará siendo apenas otro episodio dentro de una larga historia de incertidumbre.