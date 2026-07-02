Así fue el dramático rescate de Hernán Gil tras pasar más de una semana bajo los escombros en Venezuela

Las maniobras de rescate se llevaron a cabo durante más de 100 horas. Las imágenes recorrieron el mundo.

Después de permanecer atrapado durante más de siete días entre los restos de un edificio colapsado, Hernán Gil, un guardia de seguridad de 44 años, fue rescatado con vida en uno de los operativos más impactantes desde los terremotos que devastaron Venezuela . Las imágenes del momento recorrieron el mundo y se transformaron en un símbolo de esperanza en medio de la tragedia.

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El hombre fue localizado en el subsuelo del centro comercial Galerías Playa Grande , en Catia La Mar, estado de La Guaira , una de las zonas más castigadas por los sismos. Tras una compleja intervención que se extendió durante 114 horas , los rescatistas lograron extraerlo con vida y trasladarlo en una ambulancia de la Cruz Roja Venezolana hacia un centro de salud.

Hernán Gil quedó sepultado cuando se desplomó el edificio donde trabajaba como guardia de seguridad. Al momento del derrumbe se encontraba dentro de la garita de vigilancia del estacionamiento, una estructura que, pese al colapso general, permaneció parcialmente intacta.

Ese pequeño espacio generó una burbuja de aire que resultó determinante para mantenerlo con vida durante más de una semana mientras permanecía atrapado bajo toneladas de hormigón.

Los equipos de rescate solo pudieron llegar hasta él luego de una excavación extremadamente lenta y precisa para evitar nuevos derrumbes sobre la estructura inestable.

Hernán Gil permaneció una semana bajo los escombros. @delcyrodriguezv

Más de 100 horas de trabajo para llegar hasta Hernán Gil

La operación comenzó a tomar un rumbo esperanzador cuando especialistas de la Cruz Roja de Costa Rica detectaron señales de vida y lograron establecer contacto con el hombre el domingo.

"Cuando lo encontramos nos pidió que no le dijéramos a su esposa que estaba vivo por si acaso no lo lograba", relató el rescatista costarricense Minyar Collado.

El operativo fue coordinado por el equipo de búsqueda y rescate urbano de Bomberos de Chile, junto con especialistas provenientes de Costa Rica, Estados Unidos, Portugal, México y otros países que colaboran en la emergencia humanitaria. "Nunca lo vamos a dejar aquí", aseguró Collado antes de concretarse el rescate.

Las tareas se realizaron bajo condiciones extremadamente complejas. Los rescatistas trabajaron sobre una estructura con riesgo permanente de colapso, soportaron lluvias intensas y varias réplicas sísmicas mientras excavaban un túnel hasta llegar al lugar donde permanecía atrapado.

El operativo de rescate duró más de 100 horas. @nayibbukele

Para monitorear su estado utilizaron una cámara telescópica que permitió mantener contacto permanente con él. Además, le suministraron agua y nutrientes líquidos mediante un estrecho conducto para mantenerlo hidratado durante toda la operación.

Durante la madrugada del jueves, Bomberos de Chile difundieron imágenes en las que se observaba a Hernán Gil consciente dentro del reducido espacio donde permanecía atrapado.

"Hernán, necesito que mires a la cámara", le pidió uno de los rescatistas. Tras algunos segundos, el hombre levantó la cabeza y respondió, confirmando que seguía con vida.

Continúa la búsqueda de miles de desaparecidos

Mientras tanto, las consecuencias del doble terremoto continúan agravándose. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que la cifra oficial de víctimas fatales ascendió a 2.295, mientras que los heridos ya son 11.267.

Hernán Gil sobrevivió gracias a una burbuja de aire. @nayibbukele

Las autoridades precisaron que el nuevo balance representa un fuerte incremento respecto del reporte difundido el día anterior, cuando se habían contabilizado 1.943 fallecidos y 10.571 heridos tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio.

En paralelo, las tareas de búsqueda continúan en distintos puntos del país. Según la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela, más de 40.000 personas permanecen sin paradero conocido, mientras los equipos internacionales de rescate siguen removiendo escombros con la esperanza de encontrar nuevos sobrevivientes.