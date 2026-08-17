Conmoción en EEUU: un muerto y cuatro heridos tras un tiroteo en un parque de Kentucky + Agregar ámbito en









Mientras una de las personas falleció en el centro médico al que fue trasladada, las autoridades indicaron que los demás afectados se encuentran fuera de peligro.

Tiroteo en un parque de Kentucky terminó con un muerto y cuatro heridos. WTVQ

Un tiroteo registrado en el parque Charles Young de Lexington, Kentucky, EEUU, dejó una persona muerta y otras cuatro heridas, entre ellas dos niños de 4 y 14 años, informó la Policía. Las autoridades indicaron que los cuatro sobrevivientes sufrieron lesiones que no pondrían en riesgo sus vidas.

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El ataque ocurrió durante la tarde del sábado y los agentes llegaron al lugar poco antes de las 19, luego de recibir un aviso sobre disparos. Las cinco personas afectadas fueron trasladadas para recibir atención médica y una de ellas murió posteriormente en un hospital.

EEUU: la Policía busca al responsable del tiroteo El jefe de la Policía de Lexington, Lawrence Weathers, no brindó detalles sobre un posible sospechoso. Sin embargo, aseguró que las autoridades no consideran que exista una amenaza inmediata para la población.

“Si saben de alguien que pudiera estar inclinado a usar un arma, por favor háganoslo saber”, pidió Weathers. Y agregó: “Cualquier cosa que puedan hacer para avisarnos antes de que ocurra algo, se los agradeceremos enormemente”.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del tiroteo. El jefe policial también solicitó a quienes puedan aportar información que se comuniquen con las autoridades para colaborar con la investigación.