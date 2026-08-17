Alarma en River: se lesionó Montiel y Coudet quedó sin lateral derecho para la Sudamericana

El defensor "millonario" salió con una molestia en el aductor izquierdo durante el triunfo ante Argentinos Juniors y es duda para jugar el miércoles ante Independiente Santa Fe.

River logró cortar su mala racha y venció 2-0 a Argentinos Juniors en el Monumental, pero la victoria dejó una preocupación importante de cara al próximo compromiso internacional, de este miércoles por la Copa Sudamericana .

Gonzalo Montiel debió abandonar el campo apenas comenzado el segundo tiempo por una molestia en el aductor izquierdo, por lo que deberá ser evaluado para determinar el grado de la lesión.

La situación genera especial preocupación porque el próximo desafío del equipo de Eduardo Coudet es Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana .

Montiel había sido protagonista ante el “Bicho” al marcar el primer gol del encuentro y cortar una sequía de 399 minutos de River sin convertir en el Torneo Clausura.

El inconveniente para Coudet va más allá de la posible ausencia de Montiel. River no cuenta con otro lateral derecho natural dentro de la lista de buena fe presentada para la Copa Sudamericana , por lo que, si el campeón del mundo no llega en condiciones, el entrenador deberá recurrir a una alternativa improvisada.

Durante el partido ante Argentinos, Giovanni González ingresó en lugar de Montiel, pero el defensor uruguayo no fue inscripto para disputar esta instancia del certamen continental. Por eso, Coudet deberá analizar distintas variantes para resolver una posición que quedó repentinamente descubierta.

En la lista ya no están Fabricio Bustos (entrenándose por separado en el predio de Cantilo), Ulises Giménez (salió a préstamo a Sarmiento de Junín) ni Matías Unyicio (a Racing de Montevideo). Pero además, el DT tampoco podrá contar con dos que sí están: Lucas Obregón (lesionado, debutó en Primera en el último partido del Clausura 2025) ni Thiago Salvatierra (18 años, también lesionado).

Así, el único lateral derecho disponible para viajar a Colombia es Yutiel Susano. Central reconvertido a la banda, el pibe de 19 años todavía no fue incluido en ninguna convocatoria en Primera División, aunque sí formó parte de los juveniles que viajaron a Portugal para afrontar el amistoso de pretemporada ante Flamengo.

La evolución de Montiel durante las próximas horas será determinante para River. El equipo viene de conseguir su primer triunfo en el Clausura y ahora deberá resolver este inesperado problema en defensa antes de afrontar la serie internacional.

Ante este escenario, es más posible que Coudet elija disimular la falta de un lateral derecho con una línea de tres centrales y un carrilero que cubra toda la banda (Tobías Andrada o Juan Cruz Meza, las únicas alternativas) antes que mandar a la cancha a un juvenil que todavía no tiene minutos en el primer equipo.