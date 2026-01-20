Investigadores revelan una falla clave que podría ser la causa de la tragedia ferroviaria en España: de qué se trata

Una pista crucial, detectada por técnicos en el lugar del accidente, es señalada como el indicio central para explicar el descarrilamiento que dejó decenas de víctimas.

Técnicos detectaron una junta rota en la vía férrea, considerada clave para reconstruir cómo se produjo el descarrilamiento.

Los investigadores que analizan el accidente ferroviario ocurrido el domingo en España detectaron una anomalía que podría haber sido determinante en el descarrilamiento del tren de alta velocidad, se trata de un hallazgo preliminar que abre una nueva línea clave para explicar el siniestro que dejó al menos 41 muertos y más de 150 heridos.

Según una fuente con conocimiento directo de las primeras pesquisas, los expertos hallaron una junta rota en la vía , ubicada en la unión entre dos secciones del riel , conocida como placa de unión . El desgaste observado indicaría que la falla llevaba tiempo presente y que se fue agravando con el paso continuo de los trenes por ese tramo de la vía.

De acuerdo con esa información, la unión defectuosa generó un espacio entre los rieles que se fue ensanchando progresivamente, hasta convertirse en un punto crítico. Para los técnicos, este detalle es central para reconstruir la mecánica del accidente ocurrido cerca de Adamuz, en la provincia de Córdoba, a unos 360 kilómetros al sur de Madrid.

El tren de alta velocidad , operado por la firma española Iryo , circulaba con normalidad cuando sus primeros vagones lograron atravesar el hueco en la vía. Sin embargo, el octavo y último vagón se descarriló, arrastrando consigo al séptimo y al sexto . Como consecuencia, los vagones fuera de control impactaron contra otro tren que circulaba en sentido contrario, empujándolo fuera de las vías y arrastrándolo por un terraplén.

El violento choque convirtió el episodio en uno de los peores desastres ferroviarios de Europa en tiempos modernos y dejó un escenario de destrucción total en el lugar del siniestro.

La fuente, que pidió no ser identificada por la sensibilidad del caso, aseguró que los técnicos consideran a la junta rota como un elemento clave para determinar la causa precisa del accidente. No obstante, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios de España (CIAF), responsable de la pesquisa oficial, no respondió a las solicitudes de comentarios.

Tampoco brindaron declaraciones el administrador de infraestructuras ferroviarias Adif ni el Ministerio de Transportes, que supervisa a la CIAF.

“Condiciones extrañas” y error humano descartado

Álvaro Fernández Heredia, presidente de RENFE (operadora del segundo tren implicado), sostuvo en declaraciones a la Cadena Ser que aún es pronto para establecer responsabilidades. Sin embargo, afirmó que el accidente se produjo en “condiciones extrañas” y agregó que “el error humano está prácticamente descartado”.

Tragedia ferroviaria en españa X: @Capitana_espana

En ese contexto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó que el tren de Iryo tenía menos de cuatro años y que la vía había sido completamente renovada en mayo pasado, datos que refuerzan el foco de la investigación sobre la infraestructura.

Inspecciones previas y visitas oficiales

El fabricante del tren, Hitachi Rail, realizó una inspección de rutina el pasado 15 de enero y no detectó anomalías. El convoy siniestrado es un Frecciarossa 1000, el mismo modelo que opera en la red de alta velocidad italiana.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el ministro Puente visitaron la zona del accidente el lunes por la mañana. Sánchez incluso canceló su viaje al Foro Económico Mundial de Davos, mientras los investigadores continúan siguiendo la pista de esa junta rota que podría explicar la tragedia.