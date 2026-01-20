Hallazgo histórico: encontraron la mítica Basílica de Vitruvio que inspiró el famoso boceto de Da Vinci + Seguir en









Las autoridades italianas confirmaron el descubrimiento del edificio creado por el arquitecto romano Marco Vitruvio Polión.

Encontraron la mítica Basílica de Vitruvio que inspiró el famoso boceto de Da Vinci.

Los restos de la Basílica de Vitruvio, construida hace 2 mil años, fueron encontrados en la ciudad de Fano, en la región de Las Marcas, Italia. El hallazgo representa un hito histórico para la arqueología y arquitectura debido a que fue buscada desde hace 500 años.

Las autoridades italianas confirmaron el descubrimiento mediante una conferencia de prensa. "Llevábamos más de 2 mil años esperando este descubrimiento. Hemos encontrado la Basílica de Vitruvio", destacó el alcalde de Fano, Luca Serfilippi en el acto que contó con la participación por video del ministro de Cultura, Alessandro Giuli.

La basílica se trató del único edificio que el arquitecto romano Marco Vitruvio Polión atribuyó a sí mismo. Además, fue la figura que inspiró el célebre boceto Hombre de Vitruvio de Leonardo Da Vinci, uno de los artistas más emblemáticos del Renacimiento.

basilica vitruvio Un descubrimiento trascendental Tres años atrás, se había anunciado la posibilidad del descubrimiento cuando, en unas obras en el centro histórico de la localidad de Fano se hallaron los restos de un edificio de al menos cinco habitaciones y cuyos muros, de los que se conservan unos 2 metros de alto, tendrían 1,50 metros de espesor, mientras que el suelo estaba revestido de losas de mármol verde.

Posteriormente continuaron los estudios y se descubrieron bajo una de las plazas de la localidad las bases de dos columnas de grandes dimensiones. "En Fano hoy se ha encontrado una tesela fundamental del mosaico que custodia la identidad más profunda de nuestro país, declaró, el ministro Guili y subrayó que la historia de la investigación arqueológica se divide en un antes y un después: antes del descubrimiento y después del descubrimiento de la Basílica de Vitruvio.

Por su parte, el Presidente Acquaroli se refirió al descubrimiento como "algo realmente único, un hecho que cambia la percepción de la ciudad de Fano, de nuestra región y, más en general, del patrimonio cultural y arquitectónico italiano". Para finalizar el acto, el presidente de la región de Las Marcas, Francesco Acquaroli hizo un llamamiento a la acción colectiva para transformar el descubrimiento en un motor de desarrollo para la ciudad y para toda la Región de Marcas, un proceso en el que consideró fundamental la colaboración del Ministerio y del Gobierno central.

