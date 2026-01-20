Desde Davos, Scott Bessent pidió que "calmen la histeria" por el conflicto Groenlandia y EEUU + Seguir en









El funcionario intentó calmar las aguas en medio de las tensiones de la administración Trump en obtener la isla. La gestión de EEUU anunció nuevos aranceles para Europa.

"Calmen la histeria. Respiren hondo", pidió el Secretario del Tesoro.

El secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent expresó hoy su confianza en que EEUU y los países europeos encuentren una solución a la intención de la administración de Donald Trump de apoderarse de Groenlandia. En ese sentido, rechazó la "histeria" sobre una posible guerra comercial.

Trump anunció el fin de semana que aplicaría una nueva batería de aranceles comerciales a importaciones provenientes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Gran Bretaña, en medio del fuerte debate por la compra de Groenlandia. La medida se mantendría activa hasta lograr la adquisición de la isla.

No obstante, los europeos denunciaron que esto violaría un acuerdo comercial alcanzado con el republicano el año pasado, por lo que los líderes de la UE están listos para discutir posibles represalias en una cumbre de emergencia en Bruselas el jueves. Una opción es un paquete de aranceles sobre 93.000 millones de euros a las importaciones estadounidenses a entrar en vigor el 6 de febrero.

Bessent le restó importancia a la "histeria" sobre Groenlandia En ese contexto, el funcionario hizo referencia al tiempo del anuncio de los aranceles y sostuvo que se encontraría una solución que garantice la seguridad nacional de EEUU y Europa.

"Siéntense y relájense. Confío en que los líderes no escalen y que se resuelva", señaló Bessent en Davos. "Han pasado 48 horas. Como he dicho, siéntense y relájense. Confío en que los líderes no escalen y que se resuelva de manera que acabe en un muy buen lugar para todos", fueron sus palabras a la prensa al margen de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Al preguntarle por la perspectiva de una guerra comercial prolongada entre su país y Europa, Bessent respondió: "¿Por qué vamos ahí? ¿Por qué lo llevan al peor de los casos? Calmen la histeria. Respiren hondo". Donald Trump afirmó que aplicará aranceles sobre ocho países europeos en medio de las tensiones por Groenlandia El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a escalar este sábado la tensión con Europa al anunciar una nueva batería de aranceles comerciales en medio del fuerte debate por la compra de Groenlandia, el territorio autónomo bajo soberanía de Dinamarca. La medida profundiza un conflicto diplomático que ya había generado fricciones en el bloque europeo y pone en el centro una discusión sensible sobre seguridad y control estratégico en el Ártico, en una segunda presidencia del republicano marcada por la confrontación en el tablero geopolítico. A través de una publicación en su red Truth Social, Trump informó que a partir del 1 de febrero entrarán en vigencia aranceles adicionales del 10% sobre importaciones provenientes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Gran Bretaña, países que ya se encuentran alcanzados por gravámenes impuestos durante su gestión. Según detalló, esos derechos subirán al 25% desde el 1 de junio y se mantendrán activos hasta que se logre un acuerdo que habilite la compra de Groenlandia por parte de Estados Unidos.