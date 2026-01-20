La tragedia ferroviaria de España en cifras: 41 muertos, más de 150 heridos y 43 denuncias por desaparición + Seguir en









El choque de trenes en Adamuz dejó al menos 41 fallecidos, más de 150 heridos y un escenario de incertidumbre sobre desaparecidos e identificación de víctimas.

Equipos de rescate, sanitarios y fuerzas de seguridad trabajan desde el domingo en la zona del accidente ferroviario en Adamuz.

El accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, España dejó hasta el momento un saldo de 41 personas fallecidas y más de 150 heridas, mientras avanzan las tareas de identificación y se mantiene la incertidumbre sobre posibles víctimas aún atrapadas. Las autoridades confirmaron además decenas de denuncias por desaparición y advirtieron que el número final de muertos podría aumentar.

Cifras oficiales del accidente en Adamuz Según la última actualización brindada este martes por la mañana, el número de víctimas fatales asciende a 41. En paralelo, los heridos superaron los 150, aunque la presión sobre el sistema sanitario comenzó a disminuir levemente. Tras el alta médica de diez pacientes, permanecen hospitalizadas 39 personas, de las cuales 13 continúan internadas en unidades de cuidados intensivos.

Tragedia ferroviaria en españa Familiares de pasajeros aguardan información oficial mientras avanzan las tareas de identificación de las víctimas. X: @Capitana_espana El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, detalló la situación sanitaria en una entrevista en Canal Sur, donde remarcó la gravedad del episodio y el esfuerzo coordinado de los equipos médicos desplegados desde las primeras horas posteriores al siniestro.

Denuncias de desaparición y pasajeros sin localizar El Centro Integrado de Datos (CID), organismo que reúne a médicos forenses, técnicos especializados y fuerzas de seguridad del Estado, informó que se registraron 43 denuncias por desaparición. Estas presentaciones se realizaron en comandancias de la Guardia Civil de Huelva, Córdoba, Málaga, Sevilla y Madrid. Sin embargo, las autoridades confirmaron que tres de esas denuncias correspondían a una misma persona.

A pesar de estos datos, todavía no existe una cifra precisa de personas no localizadas. La falta de un listado definitivo de pasajeros complica el panorama. De manera provisional, se estima que viajaban 527 personas en ambos trenes involucrados, una cifra que supera ampliamente los 300 pasajeros del Iryo y los 186 del Alvia informados por el Ministerio de Transportes en base a datos de las compañías ferroviarias.

Tragedia ferroviaria en españa El Instituto de Medicina Legal de Córdoba concentra las autopsias y la identificación de los cuerpos hallados tras el siniestro. X: @Capitana_espana Autopsias e identificación de las víctimas Las tareas forenses continúan a contrarreloj. El Instituto de Medicina Legal de Córdoba, donde se centraliza el proceso de identificación, recibió hasta la noche del lunes un total de 37 cuerpos. Se trata de los cadáveres levantados en el lugar del accidente desde el domingo y hasta las siete de la tarde del lunes. De ese total, ya se practicaron 23 autopsias. Hasta las siete de la tarde del lunes, se logró identificar plenamente a cinco víctimas, en todos los casos mediante huellas dactilares, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Una de las mayores incógnitas permanece en dos coches del Alvia que quedaron encastrados en un talud junto a las vías. En ese sector ya se recuperaron tres cuerpos, mientras que otros tres continúan atrapados entre los hierros retorcidos. Las autoridades no descartan que, una vez retirados los vagones del terraplén, puedan aparecer más fallecidos. El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, advirtió que las dificultades técnicas para extraer los coches siniestrados son extremas. En ese diagnóstico coincidieron tanto el Gobierno central como las autoridades autonómicas, mientras Adamuz sigue contando víctimas y esperando respuestas.

Temas España

Tragedia