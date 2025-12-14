Balotaje en Chile: qué dijo José Antonio Kast luego de emitir su voto

El candidato opositor emitió su voto en Paine, se mostró confiado pero cauto y habló del futuro político y del vínculo bilateral si gana la presidencia.

José Antonio Kast votó en la comuna de Paine, acompañado por su esposa María Pía Adriasola, y habló con la prensa tras emitir su sufragio.

José Antonio Kast votó este domingo en el balotaje presidencial de Chile y expresó su confianza en una eventual victoria , aunque evitó dar definiciones triunfalistas. El candidato opositor emitió su sufragio en la comuna de Paine , habló ante la prensa sobre su compromiso político y se refirió al futuro vínculo con Argentina en caso de resultar electo.

El postulante respaldado por la oposición concurrió al Colegio Ana María Mogas , ubicado en las afueras de Santiago, acompañado por su esposa, María Pía Adriasola. Tras cumplir con el acto electoral, Kast dialogó con los medios y dejó definiciones clave sobre el escenario político que se abre tras la segunda vuelta presidencial.

Ante los periodistas, el dirigente sostuvo que afronta la jornada con expectativas, pero con prudencia. “Vamos a a dejar la vida por reconstruir nuestra patria. Ese compromiso es total”, afirmó, y aclaró que esas palabras aplican “en caso de que salga electo” , marcando una postura cautelosa a la espera del resultado final.

Consultado sobre la política exterior y, en particular, sobre la relación con la Argentina, Kast fue enfático. “Con Argentina vamos a tener las mejores relaciones, yo conozco al presidente Milei” , expresó, al trazar una posible línea de entendimiento bilateral si llega a la presidencia.

Por su parte, la candidata oficialista, Jeannette Jara , emitió su voto en el Liceo Poeta Federico García Lorca , en la comuna de Conchalí, luego de caminar desde la casa de su madre. Tras sufragar, la postulante hizo un llamado público a la responsabilidad democrática y pidió que los resultados del balotaje sean “respetados debidamente y como corresponde”.

Jara también se refirió a la denuncia presentada por su comando por mensajes supuestamente difundidos por una empresa de gas que llamaban a votar por su rival, José Antonio Kast. Sobre ese episodio, calificó la situación como “un problema”.

Kast y Jara

En relación con la explicación brindada por la compañía, que habló de un “acceso no autorizado” a su sistema de notificaciones, la candidata agregó: “Hay que investigar debidamente qué fue lo que ocurrió, la empresa tiene una versión, yo creo que si es efectiva, es bueno que inicie acciones legales pertinentes”.

Gabriel Boric votó por última vez como presidente de Chile y descartó plebiscito a su gestión

Más temprano, el presidente Gabriel Boric emitió su voto en Punta Arenas, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile, y remarcó que fue la última vez que sufraga como jefe de Estado. Tras hacerlo, descartó que la jornada electoral funcione como un plebiscito a su gestión.

Boric votó en el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, en la ciudad de Punta Arenas, mientras el país define a su próximo presidente entre la candidata oficialista Jeannette Jara y el postulante opositor José Antonio Kast, del Partido Republicano. La jornada se desarrolla con mesas habilitadas en todo el territorio nacional y en el exterior.

gabriel boric X: @GabrielBoric

Luego de sufragar, el Presidente se refirió al significado del acto y subrayó su carácter institucional. “Hoy por última vez como Presidente de la República he ejercido mi derecho a voto, una oportunidad para recalcar que este derecho y deber no debemos darlo nunca por sentado, debemos protegerlo, respetarlo y honrarlo”, expresó.

Consultado sobre si el resultado de la elección puede interpretarse como una evaluación de su administración, Boric fue categórico al descartar esa lectura. “Yo no creo que esto se trate de un plebiscito al Gobierno o no”, afirmó.