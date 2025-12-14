Gabriel Boric votó por última vez como presidente de Chile y descartó plebiscito a su gestión

El mandatario sufragó en Punta Arenas durante la segunda vuelta presidencial y sostuvo que los chilenos eligen el futuro del país, no una evaluación de su Gobierno.

El presidente Gabriel Boric emitió su voto en Punta Arenas , en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile , y remarcó que fue la última vez que sufraga como jefe de Estado. Tras hacerlo, descartó que la jornada electoral funcione como un plebiscito a su gestión.

Boric votó en el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, en la ciudad de Punta Arenas, mientras el país define a su próximo presidente entre la candidata oficialista Jeannette Jara y el postulante opositor José Antonio Kast , del Partido Republicano. La jornada se desarrolla con mesas habilitadas en todo el territorio nacional y en el exterior.

Luego de sufragar, el Presidente se refirió al significado del acto y subrayó su carácter institucional. “Hoy por última vez como Presidente de la República he ejercido mi derecho a voto, una oportunidad para recalcar que este derecho y deber no debemos darlo nunca por sentado , debemos protegerlo, respetarlo y honrarlo”, expresó.

En esa línea, Boric destacó la importancia cívica de la elección y señaló que “nuestra decisión incide en el destino compartido de nuestra patria”. Además, según fuentes, el mandatario realizó un reconocimiento al Servicio Electoral, a los vocales de mesa y al rol de los ciudadanos que votan en el exterior.

En mi última votación como Presidente de la República, quiero invitar a toda la ciudadanía a ser parte de la decisión democrática que decidirá quien lidere nuestro país durante los próximos cuatro años. Es través del voto donde podemos seguir construyendo un destino común,… pic.twitter.com/hBOWQ28Gu0

El jefe de Estado también recordó cuáles son los documentos necesarios para sufragar y precisó que las mesas permanecerán abiertas hasta las 18:00 horas, siempre que no haya personas haciendo fila dentro o fuera de los locales de votación.

“No se trata de un plebiscito al Gobierno”

Consultado sobre si el resultado de la elección puede interpretarse como una evaluación de su administración, Boric fue categórico al descartar esa lectura. “Yo no creo que esto se trate de un plebiscito al Gobierno o no”, afirmó.

Boric en la ONU Boric aseguró que la elección no debe interpretarse como un plebiscito a su gestión. BBC

El Presidente insistió en que el foco de la jornada está puesto en el rumbo del país y no en su figura. “Acá Chile está decidiendo por su futuro. Los candidatos en disputa han presentado sus propuestas al país y los chilenos y chilenas van a decidir en cuanto a lo que esperan para el futuro de Chile”, sostuvo.

Una elección clave para el futuro político de Chile

La segunda vuelta presidencial se desarrolla en un contexto de alta expectativa política y participación ciudadana. Con Boric cerrando su ciclo electoral como mandatario en funciones, la atención está puesta en el resultado que definirá al próximo presidente y en el rumbo que tomará Chile en los próximos años.

Las autoridades electorales recordaron que las mesas cerrarán a las 18:00 horas, salvo que aún queden votantes aguardando para emitir su sufragio, en una jornada que marcará un nuevo capítulo en la historia política del país trasandino.