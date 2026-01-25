Barack Obama condenó el asesinato de Alex Pretti en Minneapolis: "Debe ser un llamado de atención"

El expresidente de Estados Unidos apuntó contra la administración de Donald Trump y advirtió que se están atacando "valores fundamentales" del país.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama condenó el asesinato de Alex Pretti, un civil abatido por oficiales de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) este sábado en Minneapolis, y enfatizó que este caso debería ser un "llamado de atención" para todos los ciudadanos del país: " Muchos de nuestros valores fundamentales como nación están siendo cada vez más atacados ", advirtió el referente demócrata.

En ese sentido, cuestionó el accionar de los agentes, cuyo violento accionar -sobre todo en el estado de Minnesota- fue el foco de miles de protestas por la escalada de las últimas semanas, y remarcó que los estadounidenses esperan que "cumplan con sus deberes de manera legal y responsable, y que colaboren con los funcionarios estatales y locales, en lugar de contra ellos, para garantizar la seguridad pública".

Sobre este punto, apuntó que lo que se está viendo en Minnesota es "lo contrario ". Este estado se convirtió en un bastión de la oposición a Trump en el último tiempo y más aún después del asesinato de Renée Good, una mujer estadounidense de 37 años que también murió a manos de ICE.

Obama señaló que, durante semanas, la gente de todo el país estuvo "indignada" por el " espectáculo de reclutas enmascarados del ICE y otros agentes federales actuando con impunidad y empleando tácticas que parecen diseñadas para intimidar, acosar, provocar y poner en peligro a los residentes de una importante ciudad estadounidense ". En esa línea, arremetió contra la administración del actual presidente Donald Trump y citó al exabogado del Departamento de Seguridad Nacional durante la primera administración del líder republicano, quien calificó al avance del control migratorio de " vergonzoso, ilegal y cruel", resultando en la "muerte a tiros de dos ciudadanos".

"En lugar de intentar imponer algún tipo de disciplina y rendición de cuentas a los agentes que han desplegado, el presidente y los funcionarios de la administración actual parecen ansiosos por agravar la situación, al tiempo que ofrecen explicaciones públicas sobre los tiroteos del Sr. Pretti y Renee Good que no se basan en ninguna investigación seria y que parecen contradecirse directamente con las pruebas en video", enfatizó.

De esta manera, quien fue presidente de Estados Unidos entre 2009 y 2017 remarcó que "esto tiene que parar" y expresó: "Espero que, tras esta reciente tragedia, los funcionarios de la administración reconsideren su enfoque y comiencen a encontrar maneras de trabajar de forma constructiva con el gobernador Walz y el alcalde Frey, así como con la policía estatal y local, para evitar más caos y lograr objetivos legítimos de aplicación de la ley".

Para cerrar el comunicado que difundió a través de sus redes sociales, consideró que todos los ciudadanos del país deberían "apoyar e inspirarse" en las masivas manifestaciones que se están llevando a cabo en Minneapolis, una de las ciudades más importantes de Minnesota. Sostuvo que estas protestas son un "recordatorio oportuno" de que proteger las "libertades fundamentales y exigir cuentas" depende de cada uno de los ciudadanos.

Nuevas imágenes del asesinato de Alex Pretti en Minneapolis

Nuevas imágenes difundidas muestran cómo agentes federales de inmigración mataron a Alex Pretti, un enfermero de 37 años, durante una manifestación en Minneapolis, cuando el hombre intentó proteger a otras personas en medio del operativo del ICE y terminó siendo atacado con gas y baleado tras un forcejeo.

Las imagenes, permiten reconstruir los momentos previos a la muerte de Pretti. En una de las grabaciones se lo ve en plena calle, grabando la escena con su teléfono celular mientras enfrenta verbalmente a los agentes y retrocede luego de ser empujado por uno de ellos. En todo momento, sostiene el teléfono con la mano derecha y no se observa que porte un arma.

Otra filmación muestra a Pretti indicándole a un conductor que continúe su camino, mientras dos personas más hacen sonar silbatos, una práctica habitual en Minneapolis para alertar sobre redadas migratorias. En ese contexto, uno de los agentes empuja a uno de los manifestantes, que cae al suelo, y Pretti interviene de inmediato para cubrirlo.

Las imágenes captan el instante en que un agente rocía gas sobre Pretti y los otros dos civiles. Mientras el enfermero intenta proteger a la persona caída, varios uniformados lo rodean, lo reducen y lo tiran al suelo. Segundos después, estando ya inmovilizado, recibe múltiples disparos.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que Pretti portaba un arma semiautomática y cargadores. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sostuvo que la víctima “atacó a los agentes” con la “intención de causar daño” y que estaba “blandiendo” el arma.