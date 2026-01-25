Detectan cinco casos del virus Nipah en India y activan protocolos de emergencia

El brote se registró en Bengala Occidental, cerca de Calcuta, y afecta principalmente a personal de salud. Las autoridades aislaron contactos estrechos ante el riesgo de una enfermedad con alta letalidad y sin tratamiento específico.

Las autoridades sanitarias de India confirmaron en las últimas horas cinco contagios del virus Nipah en el estado de Bengala Occidental , en las cercanías de Calcuta . El foco inicial se detectó en trabajadores de un hospital privado, lo que activó medidas de aislamiento y vigilancia epidemiológica.

El primer caso fue identificado entre empleados del hospital Narayana Multispecialty , ubicado a unos 24 kilómetros al norte de Calcuta. Según informaron los funcionarios locales, el brote incluye a un médico, una enfermera y otro trabajador sanitario , mientras que las primeras infecciones se habrían registrado en personal de enfermería antes de Año Nuevo , encendiendo las alertas del sistema de salud.

La aparición de estos contagios generó preocupación tanto en la población como en los organismos sanitarios debido a la elevada tasa de mortalidad asociada al virus y a la ausencia de vacunas o tratamientos aprobados . De acuerdo con la Secretaría de Salud de Bengala Occidental , una de las enfermeras permanece en estado crítico y en coma , tras desarrollar fiebre alta y complicaciones respiratorias .

Las autoridades indicaron que el paciente que habría originado la cadena de contagios falleció antes de ser sometido a pruebas diagnósticas . En ese contexto, se dispuso el aislamiento de 20 contactos de alto riesgo y se realizaron tests a 180 personas , según consignó la agencia Press Trust of India .

El virus se transmite principalmente a través de murciélagos frugívoros , habituales tanto en zonas urbanas como rurales del país. También puede propagarse por contacto con cerdos infectados y, en menor medida, mediante la transmisión entre personas , lo que incrementa la preocupación ante brotes en ámbitos hospitalarios.

Qué se sabe sobre el virus Nipah y por qué representa un alto riesgo

murcielago india El virus se transmite principalmente a través de murciélagos frugívoros.

El virus Nipah pertenece a la familia de los henipavirus y es considerado una amenaza prioritaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La infección puede cursar sin síntomas en una etapa inicial, pero en pocos días evolucionar hacia cuadros graves de insuficiencia respiratoria y encefalitis.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, vómitos y dolor de garganta. En los casos más severos, la encefalitis puede derivar en coma en un plazo de 24 a 48 horas. Según la OMS, la letalidad oscila entre el 40% y el 75%, y actualmente no existen antivirales ni vacunas aprobadas para humanos o animales.

El riesgo de propagación aumenta en contextos donde existe interacción frecuente entre personas y animales silvestres, lo que favorece la transmisión de enfermedades zoonóticas. El virus fue identificado por primera vez en 1999, durante un brote entre criadores de cerdos en Malasia y Singapur, y desde entonces se registraron episodios esporádicos en India y Bangladesh, con especial impacto en el estado de Kerala desde 2018.