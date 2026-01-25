Venezuela liberó al menos 80 presos políticos y persiste la incertidumbre por los argentinos

Foro Penal confirmó excarcelaciones en distintas regiones del país, pero aún no hay información oficial sobre los argentinos detenidos.

Familiares de presos políticos realizaron una vigilia frente a la cárcel Rodeo I, en Guatire, para exigir liberaciones.

El Foro Penal confirmó la liberación de 80 presos políticos en Venezuela durante la madrugada del domingo, mientras crece la preocupación por la falta de información oficial y la ausencia de novedades sobre los argentinos detenidos bajo el régimen chavista.

La confirmación llegó a través de la organización de derechos humanos, que continúa verificando caso por caso en distintas provincias. “Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy (por este domingo) en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones” , informó Alfredo Romero, presidente de Foro Penal.

Desde la entidad aclararon que el número aún es provisorio y podría aumentar con el correr de las horas. En la misma línea, el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, señaló: “Este número no es aún definitivo y puede aumentar a medida que hagamos más verificaciones”.

Pese a las liberaciones reportadas, persiste la incertidumbre sobre la situación de los ciudadanos argentinos detenidos en Venezuela. Entre los casos que aún no registran confirmación de excarcelación figuran el gendarme Nahuel Gallo, Germán Darío Giuliani, Roberto Baldo y Gustavo Gabriel Rivara.

La ONG Foro Penal confirmó la excarcelación de al menos 80 presos políticos en distintas regiones de Venezuela.

En contraste, el israelí-argentino Yaacob Harary ya fue liberado y dio a conocer públicamente las condiciones y padecimientos que sufrió durante su detención. La noticia renovó los reclamos de familiares y organizaciones internacionales para que se acelere la liberación del resto de los detenidos extranjeros.

Este domingo, María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, volvió a expresar su reclamo en redes sociales. “Víctor merece a su Papá, Nahuel merece estar en casa”, escribió en un mensaje dirigido a las autoridades venezolanas y a la comunidad internacional.

nahuel gallo y germán giuliani La situación de los argentinos detenidos en Venezuela continúa sin novedades oficiales tras las excarcelaciones.

Cifras dispares y reclamos por las listas oficiales

La falta de datos oficiales alimenta la confusión. En un informe difundido horas antes, Foro Penal estimó que aún hay 780 presos políticos detenidos en Venezuela, dos semanas después de que el Gobierno anunciara la liberación de un “número importante de personas”.

Las diferencias entre las cifras oficiales y las verificadas por organizaciones independientes profundizan las dudas: mientras el Gobierno venezolano informó 626 excarcelaciones, Foro Penal asegura haber comprobado 156 y la Plataforma Unitaria Democrática confirmó 173. Ante este escenario, familiares, ONG y activistas exigen la publicación de listas oficiales con los nombres de las personas liberadas y de quienes permanecen detenidas. Aunque el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo estar dispuesto a atender ese pedido, hasta el momento no hubo avances concretos.

presos políticos Familiares y activistas reclaman transparencia y avances concretos en la liberación de presos políticos. R

Un contexto de fuerte tensión política

Las excarcelaciones se producen en medio de un clima de alta tensión política y social. En 2024, tras protestas masivas reprimidas por las fuerzas de seguridad, más de 2.000 personas fueron detenidas en apenas 48 horas, según denunciaron organismos de derechos humanos.

Mientras continúan las verificaciones y los reclamos internacionales, la situación de los presos políticos en Venezuela (y especialmente la de los argentinos detenidos) sigue marcada por la falta de información oficial y la incertidumbre sobre los próximos pasos del régimen.