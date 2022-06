Biden prepara una batería de decretos para garantizar el aborto ante el fallo de la Corte Suprema

De acuerdo al diario The New York Times, entre las posibilidades, se incluye declarar una emergencia nacional de salud pública, preparar al Departamento de Justicia para combatir cualquier intento de los estados de criminalizar los viajes para obtener la interrupción del embarazo y declarar que las regulaciones de la Food and Drug Administration (FDA) para garantizar la aprobación de medicamentos abortivos suplanten cualquier prohibición estatal.

Ninguna orden ejecutiva de Biden, sin embargo, podría restablecer el derecho constitucional al aborto: para hacerlo, se necesita una ley del Congreso donde, sin embargo, los demócratas carecen de números..

Se espera que la Corte Suprema emita una decisión dentro de dos semanas, antes del receso de verano, y se temen protestas masivas.

A principios de mayo trascendió que la Corte Suprema de Estados Unidos parece dispuesta a votar para anular la decisión del caso Roe contra Wade, que legalizó el aborto en todo el país, según un borrador inicial filtrado de opinión mayoritaria y publicado por Politico.

La sentencia podría llegar cuando Joe Biden esté en Europa para el G7 y la cumbre de la OTAN.