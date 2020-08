Biden y Harris estrenaron fórmula demócrata, con foco en "el alma de EEUU" y dardos a Trump

Ese mensaje apareció como contraposición al de "nosotros o el caos" que plantean el actual presidente, Donald Trump, y su vice, Mike Pence, que buscan la reelección.

El acto de hoy en Wulmington, estado de Delaware, donde reside Biden, fue el primero compartido por la fórmula, luego de que ayer el ex vicepresidente de Barack Obama hiciera pública la elección de Harris, senadora por California, como su compañera de fórmula.

"Esta es una lucha por el alma de Estados Unidos y es un orgullo que Kamala esté a mi lado en esa batalla", aseguró Biden en un evento que, aunque las fórmulas serán proclamadas por las convenciones demócrata y republicana a fin de este mes,se tomó como el lanzamiento del tramo final de la carrera hacia la Casa Blanca

Esta campaña, se prevé, será agresiva, como ya lo dejó entrever Trump, y estará necesariamente signada por las crisis sanitaria y económica que está dejando a su paso la pandemia de coronavirus.

Harris advirtió de que el país sufre "una crisis de liderazgo" y afirmó que está "lista para empezar a trabajar" en una nueva administración a partir de enero de 2021, cuando el ganador de las elecciones generales del 3 de noviembre asume el nuevo mandato.

"Estoy orgullosa de estar a tu lado y lo hago consciente de las mujeres heroicas y ambiciosas que me precedieron", señaló la senadora, que era una de las políticas que estaba en la puja por ser la número dos en la papeleta demócrata.

La candidatura de Kamala Harris, la primera aspirante a vice negra de origen multiracial -de padre jamaiquino y madre india-, tiene como atractivo inicial que una victoria en las elecciones posicionará a esta mujer de 55 años en la grilla para las presidenciales de 2024, porque Biden, de 77 años, ha dicho que la suya será una presidencia de transición, es decir de cuatro años.

"No tengo duda alguna de que he elegido a la persona adecuada para que se me una como la próxima vicepresidenta de los Estados Unidos", señaló Biden, quien confió que con su nominación "niñas negras y de color, que a menudo han sido ignoradas o minusvaloradas, quizá hoy, se vean de una manera distinta: como material para vicepresidenta y presidenta".

"Una de las razones por las que elegí a Kamala es porque ambos creemos que América se puede definir en una sola palabra: posibilidades", añadió Biden, favorito en las encuestas.

Harris reiteró en varias ocasiones en su discurso que Estados Unido tiene un problema de liderazgo y, al mismo tiempo, trazó paralelismos con el ex presidente Barack Obama (2009-2017), que se descuenta jugará un rol de peso en esta campaña electoral.

Tanto Harris como Biden apuntaron sus dardos a Trump por su manejo de la crisis del nuevo coronavirus, para el que el candidato demócrata propuso un plan que hará que EE.UU. "doble la esquina" de una crisis que ha dejado más de 165.000 muertos en el país.

"El virus ha impactado en casi todos los países, pero hay una razón por la que ha golpeado a EE.UU peor que a otra nación avanzada. Es por el fallo de Trump de no tomárselo en serio desde el comienzo", aseveró la candidata a vice, quen responsabilizó al mandatario por el aumento del desempleo y la crisis económica.

En una muestra más de su iniciativa, Harris aseguró que si los demócratas llegan a la Casa Blanca propondrán planes para hacer frente al cambio climático, demostrar que "el futuro se construye en EE.UU." y que se mantienen los planes de seguros asequibles de salud que aprobó Obama, así como planes para "eliminar desde la raíz el racismo sistémico", que ha motivado desde mayo protestas en todo el país.

"Trump heredó de Obama y Joe Biden la mayor expansión económica de la historia e hizo lo que ha hecho con todo lo que ha heredado, dejarlo por los suelos", añadió.

Como primera reacción a la designación de Kamala Harris como compañera de fórmula, Biden anunció hoy que están consiguiendo un número récord de donaciones para su campaña en las últimas 24 horas. Ese aumento, opinó, se debe a la llegada de Kamala a su fórmula presidencial.

El virtual candidato aseguró que Harris es una candidata que ha provocado una "reacción fuerte", y destacó que su idoneidad se demuestra porque Trump ayer la llamó en una rueda de prensa "maleducada" y "desagradable".

"Trump tiene un problema con mujeres fuertes", señaló Biden, quien destacó también que Harris, conoce las dificultades a las que se enfrentan los inmigrantes, porque es hija de ellos.