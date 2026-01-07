Bolivia: el vice profundizó sus diferencias con el presidente y anunció un proyecto para frenar sus decretos

El vicepresidente acusó al jefe de Estado boliviano de emitir decretos "inconstitucionales", entre ellos la eliminación de la subvención de los combustibles.

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara , aseguró este miércoles que enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para frenar los "inconstitucionales" decretos emitidos por el presidente Rodrigo Paz, entre ellos el que eliminó la subvención de los combustibles .

Según confirmó a través de un video en TikTok, este jueves presentará "un proyecto de ley para poner un alto a esos decretos inconstitucionales".

"Pedimos a todos los senadores y diputados del país ponerse la mano al pecho, pensar en el país porque la solución está en la Asamblea", señaló Lara en la red social en la que es muy activo.

Las críticas del vicepresidente se centran principalmente en el decreto 5503, el cual elimina la subvención a los combustibles, una medida que rige hace más de 20 años en Bolivia . Sin embargo, también cuestionó el decreto 5515, que permiten al Presidente ejercer sus atribuciones constitucionales a través de medios tecnológicos de comunicación en caso de estar fuera del país de manera temporal.

Dicho decreto podría tomar importancia en pocos días, cuando Paz viaje al Foro Económico de Davos entre el 19 y 23 de enero, y deba -supuestamente- entregar el mando del país a Lara.

Rodrigo Paz Pereira Rodrigo Paz, presidente de Bolivia.

A pesar de haber conformado una coalición electoral, ambos dirigentes mantienen marcadas diferencias, las cuales estallaron poco tiempo después de tomar las riendas de Bolivia el pasado 8 de noviembre. Incluso, Lara se ha declarado como "opositor constructivo" y acusó a Paz de "gobernar para los ricos".

Las medidas de Rodrigo Paz

A mediados de diciembre, el presidente Rodrigo Paz anunció el retiro de la subvención al combustible y declaró la “emergencia económica, financiera, energética y social”, al sostener que el país no puede seguir funcionando “con normas de los últimos 20 años”.

En ese marco, Paz calificó el decreto como una “decisión histórica de salvataje de la patria”, que permitirá “actuar rápido, coordinar al Estado y tomar acciones firmes para estabilizar la economía, proteger a las familias bolivianas y crecer produciendo”.

Rodrigo paz edman lara Edmand Lara y Rodrigo Paz mantienen una férrea interna.

Tras el anuncio, en distintas regiones del país se registró un clima de incertidumbre, con largas filas en las estaciones de servicio y amenazas de protestas por parte de sectores que rechazan la eliminación de la subvención a los combustible

"Corrupto" y "hábil para engañar", las fuertes acusaciones de Edmand Lara a Rodrigo Paz en Bolivia

En los últimos días, Paz ha enfrentado fuertes críticas de parte de diferentes sectores sociales por el levantamiento de la subvención a los combustibles, dispuesto desde el miércoles a través de un decreto. En ese contexto, encabezó reuniones con los representantes de los afectados.

“Yo no hago tiktoks, yo actúo. Yo hago las cosas porque para eso me han elegido, para tomar decisiones”, aseguró Paz en la antesala de una de las reuniones, en un tiro por elevación hacia su vicepresidente.

Las declaraciones de Lara se suman a una cadena de ataques lanzados en los últimos días. En un video, tildó a Paz de “corrupto” y “hábil para engañar”. Además, arremetió contra los ministros, llamándolos “pelotudos” por “causar una convulsión social” con el decreto que dispuso el retiro de la subvención a los combustibles.