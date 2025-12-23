Tensión en Bolivia: el vicepresidente se declaró "opositor constructivo" y profundiza disputa con Rodrigo Paz

Edmand Lara aceleró su distanciamiento del oficialismo al acusar, una vez más, al jefe de Estado boliviano de "gobernar para los ricos" y "rodearse de gente corrupta". Días atrás apuntó también contra los ministros.

La tensión entre el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y su vicepresidente, Edmand Lara , tuvo un nuevo capítulo este martes después de que el expolicía anunciara que se convertirá en una “oposición constructiva” dentro del Gobierno y lanzara nuevas acusaciones contra el mandatario y el Parlamento. Además, advirtió que solo abandonará el cargo si la ciudadanía así lo decide.

Lara publicó un video en la red social Tik Tok en el que cuestionó a Paz por hacerlo “a un lado” y lo acusara de “gobernar para los ricos” y de “rodearse de gente corrupta”. En ese marco, dijo haberse trazado la meta “de combatir la corrupción desde el Gobierno y denunciar a todo funcionario que cruce la línea del bien a la línea del mal”.

En medio de la tensión con el jefe de Estado, el vicepresidente boliviano recogió el guante y apuntó contra quienes dicen “que yo ya no soy parte del Gobierno, y que soy oposición”. “Pues cuánta razón tienen, soy oposición pero oposición constructiva” , afirmó en la red social.

Lara remarcó que apoyará “lo que esté bien” y denunciará “lo que esté mal”. Y aclaró que solo dejará su lugar si en dos años “el pueblo quiere revocar” su mandato. En caso de que eso ocurra, dijo que no tendrá “miedo” y, sin dudarlo, dejará el poder.

“Si nos quedamos los cinco años, los cinco años va a tener que soportarme Rodrigo Paz porque hecho de corrupción que detecte, hecho de corrupción que denunciaré. No voy a callar” , añadió en su mensaje.

"Corrupto" y "hábil para engañar", las fuertes acusaciones de Edmand Lara a Rodrigo Paz en Bolivia

En los últimos días, Paz ha enfrentado fuertes críticas de parte de diferentes sectores sociales por el levantamiento de la subvención a los combustibles, dispuesto desde el miércoles a través de un decreto. En ese contexto, encabezó reuniones con los representantes de los afectados.

“Yo no hago tiktoks, yo actúo. Yo hago las cosas porque para eso me han elegido, para tomar decisiones”, aseguró Paz en la antesala de una de las reuniones, en un tiro por elevación hacia su vicepresidente.

Las declaraciones de Lara se suman a una cadena de ataques lanzados en los últimos días. En un video, tildó a Paz de “corrupto” y “hábil para engañar”. Además, arremetió contra los ministros, llamándolos “pelotudos” por “causar una convulsión social” con el decreto que dispuso el retiro de la subvención a los combustibles.

edmand lara Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia.

El vicepresidente boliviano también apuntó contra los diputados y senadores. “Se juntan entre delincuentes y entre delincuentes hacen montón y su voto es mayoritario” en el Legislativo, denunció, donde el fin de semana no logró aprobar un pronunciamiento en contra del decreto.

Además, los acusó de aprobar créditos a cambio de cupos en entidades como la Aduana, los servicios de impuestos y de identidad personal. Sin embargo, según consignó la agencia EFE, Lara no presentó pruebas al respecto.

Ante esa situación, los legisladores le exigieron que se retracte, pero lejos de hacerlo ratificó sus declaraciones y aseguró contar con evidencias, lo que llevó a diputados del oficialismo y de la oposición a anunciar el inicio de procesos penales en su contra. Lo acusan de verter expresiones calificadas como “ofensivas” y consideradas un agravio a la institucionalidad del Órgano Legislativo.

La relación entre Paz y Lara no ha dejado de ser tensa desde que el binomio ganó la segunda vuelta electoral, en octubre pasado. Un primer punto crítico se produjo en noviembre, cuando Lara afirmó a través de su cuenta de TikTok que “ya no forma parte” del Gobierno y calificó a Paz de “mentiroso”.

Tras la sorpresiva victoria electoral, el vicepresidente había asegurado que él era “la garantía” del nuevo Gobierno y que “si Rodrigo Paz seguía el camino del mal, yo voy a ser el primero en denunciarlo”.