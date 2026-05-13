Revelaron por qué Brigitte abofeteó a Emmanuel Macron: un libro detalla los motivos de la cachetada + Agregar ámbito en









El periodista Florian Tardif, puso a la venta en el mercado francés su libro "Una pareja (casi) perfecta", ofreciendo detalles desconocidos que contradicen las versiones oficiales de aquel suceso.

Emmanuel Macron descartó que se tratara de una "pelea doméstica", declarando ante los medios de comunicación que solo estaban "bromeando", sumando que es algo que realizan "como hacemos a menudo".

El incidente ocurrido en 2025, cuando Brigitte Macron golpeó en el rostro al mandatario Emmanuel Macron en la escalinata del Airbus gubernamental a su llegada a Vietnam, se convirtió en un fenómeno mediático internacional que generó diversas teorías y recreaciones.

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Al cumplirse un año para el término de las funciones del presidente en el Palacio del Elíseo, el comunicador de la revista Paris Match, Florian Tardif, puso a la venta en el mercado francés su libro "Una pareja (casi) perfecta", ofreciendo detalles desconocidos que contradicen las versiones oficiales de aquel suceso.

Bofetada de Brigitte a Emmanuel Macron: el video Emmanuel Macron video Las imágenes de la bofetada que Brigitte Macron le dio a su esposo, Emmanuel Macron. Durante una comparecencia en la emisora de radio RTL, el cronista Tardif declaró textualmente: "En realidad, fue una escena de celos amorosos". De acuerdo con sus investigaciones, las sospechas de la primera dama francesa iniciaron tras interceptar una conversación de mensajería digital entre el jefe de Estado y la actriz de origen franco-iraní, Golshifteh Farahani.

Golshifteh Farahani Golshifteh Farahani, la actriz con la que relacionan a Emmanuel Macron.

El comunicador aseveró en el espacio radiofónico que "el presidente de la República mantuvo durante algunos meses una relación platónica" con dicha celebridad, sacando a la luz misivas breves que incluían oraciones como: "Sabes, me pareces muy linda". Estos textos privados habrían sido el detonante de severas desavenencias y fricciones dentro del matrimonio presidencial.

Cuando el suceso tomó relevancia, los colaboradores del mandatario restaron importancia al hecho argumentando que las grabaciones virales en plataformas digitales se presentaron fuera de contexto. Por su parte, Macron descartó que se tratara de una "pelea doméstica", declarando ante los medios de comunicación que solo estaban "bromeando", sumando que es algo que realizan "como hacemos a menudo". A lo largo de las páginas de su obra literaria, el reportero retrata a un matrimonio presidencial sumamente sólido, pero constantemente condicionado por fricciones internas, primordialmente ligadas a las dinámicas de galanteo y al estrecho vínculo que el líder francés mantiene con el ejercicio de su cargo.

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