Bolsonaro se solidariza con el antivacunas Joe Rogan, eje del escándalo de Spotify

"No sé lo que Joe Rogan piensa sobre mí o mi Gobierno, pero eso no importa. Si la libertad de expresión significa alguna cosa, significa que las personas deben ser libres para decir lo que les parezca, estando o no de acuerdo con nosotros. !Sigue Firme! Abrazos desde Brasil", escribió Bolsonaro.

El mandatario divulgó remedios sin eficacia como la cloroquina como supuesta prevención de la Covid-19 y está acusado por el Senado de haber atrasado la contratación de vacunas contra la pandemia.

Ayer, en la apertura de los trabajos legislativos del Congreso, criticó la intención del Tribunal Superior Electoral de intentar regular plataformas digitales para las elecciones del 2 de octubre, en la que buscará la reelección ante el favorito, el líder opositor Luiz Inácio Lula da Silva.

Varios seguidores del mandatario sufrieron desde 2020 la detención y la apertura de procesos por violar la Constitución y diseminar teorías golpistas mediante videos difundidos en plataformas digitales.

El bolsonarismo se ha refugiado en la aplicación Telegram luego de que el presidente fuera censurado por diseminar mentiras sobre la pandemia en las plataformas estadoundienses de las empresas multinacionales Meta (Facebook, Whatsapp, Instagram) y de Alphabet (Google y Youtube).

El podcast más popular de Spotify es el de Joe Rogan, un humorista y comentarista de artes marciales mixtas que dijo que no era aconsejable la vacunación en jóvenes y defendió el uso de remedios en compensación, razón por la cual artistas como Young o Mitchell decidieron retirar sus contenidos de la plataforma.