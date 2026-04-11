Donald Trump mete presión a Irán: "Si llegamos o no a un acuerdo, me da igual" + Seguir en









El vicepresidente estadounidense encabeza en Islamabad la delegación que busca un acuerdo de paz con el régimen iraní, mientras el presidente Trump amenazó con reanudar los bombardeos si las conversaciones fracasan.

Trump se muestra distante de las negociaciones en marcha.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, metió presión a las negociaciones que se desarrollan este sábado en Islamabad entre su vicepresidente JD Vance y la delegación iraní encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf. "Si llegamos o no a un acuerdo, me da igual. La razón es porque hemos ganado", afirmó el mandatario

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Trump fue más lejos y vinculó el resultado del diálogo con los logros militares previos: "Estamos en negociaciones muy profundas con Irán. Ganamos de cualquier manera. Los hemos derrotado militarmente", sostuvo.

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán se reunen este sábado en Pakistán para iniciar un proceso de diálogo orientado a poner fin a la guerra en Medio Oriente, desatada el pasado 28 de enero luego de un bombardeo israelí-estadounidense que dio muerte al ex líder supremo del régimen iraní, Ali Khamenei.

Antes de partir hacia Islamabad, Vance también fijó los límites de la negociación: "Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta. Si van a intentar jugárnosla, entonces verán que el equipo negociador no será muy receptivo", advirtió el vicepresidente desde la Base Conjunta Andrews.

La postura de Trump contrasta con la tensión que rodea el proceso diplomático. El presidente amenazó con reanudar los bombardeos en caso de fracaso de las conversaciones: "Estamos cargando los barcos con las mejores municiones y las mejores armas jamás fabricadas, incluso mejores que las que usábamos antes, con las que los hicimos pedazos", declaró en una entrevista con el New York Post. Asimismo, precisó cuál es el eje central de cualquier acuerdo para Washington: "Nada de arma nuclear. Eso es el 99%" de la negociación.

Irán llegó con desconfianza y condiciones previas Desde el lado iraní, el clima fue de cautela. Al arribar a Islamabad al frente de una delegación de más de 70 personas, Ghalibaf marcó distancia desde el primer momento: "Tenemos buenas intenciones, pero no confiamos. Nuestra experiencia negociando con los estadounidenses siempre se ha caracterizado por el fracaso y las promesas incumplidas", declaró a la televisión estatal iraní. Irán insistió además en que la tregua en Líbano y la descongelación de sus activos son condiciones previas para avanzar en las conversaciones, exigencias que hasta el momento no se habían cumplido. El anfitrión de las conversaciones, el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, reconoció la complejidad del proceso: "Se ha anunciado un alto al fuego temporal, pero ahora nos espera una etapa aún más difícil: la de lograr un alto el fuego duradero, la de resolver cuestiones complejas mediante negociaciones", advirtió. Vance, por su parte, calificó la tregua vigente de "frágil" y señaló que dentro del propio gobierno iraní coexisten sectores dispuestos a sentarse a negociar con otros que, según sus palabras, habrían estado "mintiendo" sobre los logros militares de Estados Unidos y los términos del alto el fuego. Las negociaciones en Islamabad se retoman apenas seis semanas después de la finalización de conversaciones previas en Ginebra y el inicio de los bombardeos masivos de Israel y Estados Unidos sobre objetivos en Irán. La delegación estadounidense está integrada además por Steve Witkoff, enviado especial a Medio Oriente, y Jared Kushner, yerno de Trump, quienes ya participaron en rondas previas de contactos con representantes iraníes.