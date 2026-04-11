Rusia y Ucrania intercambiaron 175 prisioneros por lado antes de la tregua por la Pascua ortodoxa

El canje se produjo en la previa de un alto el fuego de 32 horas acordado por ambos países, mientras las negociaciones para avanzar hacia un entendimiento siguen estancadas.

Rusia y Ucrania concretaron un nuevo intercambio de prisioneros en la antesala de la tregua de 32 horas por la Pascua ortodoxa.

Ucrania y Rusia concretaron este sábado un nuevo intercambio de prisioneros de guerra , con 175 militares liberados por cada parte , en la antesala del breve alto el fuego acordado por la celebración de la Pascua ortodoxa .

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski , informó que su país recuperó a 175 integrantes de las fuerzas armadas y también a siete civiles que permanecían cautivos en territorio ruso. Según detalló, los militares habían combatido en distintos frentes, desde el este hasta el sur del país, y la mayoría se encontraba detenida desde 2022 .

Desde Moscú, en tanto, el Ministerio de Defensa ruso señaló que el canje fue mediado por Emiratos Árabes Unidos . La cartera agregó que Rusia recibió de regreso a 175 efectivos y a siete civiles oriundos de la región de Kursk .

Imágenes difundidas tras el operativo mostraron a los prisioneros ucranianos liberados llegando en micro y siendo recibidos por familiares, varios de ellos con fotos de soldados que todavía siguen cautivos. Algunos de los recién llegados presentaban dificultades para caminar y debieron ser trasladados en ambulancias.

El representante de la inteligencia de defensa ucraniana, Andrii Yusov , precisó que 163 de los liberados habían permanecido en cautiverio desde 2022 . “ Este es un verdadero éxito, un logro muy significativo ”, afirmó. Y agregó: “Es muy difícil imaginar por lo que han pasado estas personas durante todo este tiempo y se puede ver que los hombres regresan en condiciones diferentes”.

A más de cuatro años del inicio de la guerra, Kiev y Moscú mantuvieron intercambios regulares de prisioneros, uno de los pocos resultados concretos surgidos de las distintas rondas de negociaciones impulsadas por Estados Unidos, que continúan empantanadas por la disputa territorial.

Mientras tanto, la espera de muchas familias sigue intacta. Svitlana Shavkun, visiblemente conmovida, contó que todavía aguarda noticias definitivas sobre su hermano, integrante de las fuerzas ucranianas. “Solo recibí un mensaje en el que se indicaba que probablemente está cautivo desde el 31 de diciembre de 2023”, relató. “Lo espero desde hace dos años y cuatro meses. Lo espero con todo mi corazón”, en declaraciones con Reuters.

Una tregua breve por la Pascua ortodoxa

En paralelo con el intercambio, ambos países se preparan para iniciar una tregua de 32 horas con motivo de la Pascua ortodoxa. Según informó Rusia, el cese de hostilidades comenzará este sábado a las 16 y se extenderá hasta la medianoche del domingo.

Zelenski sostuvo que ya analizó junto al jefe del Ejército ucraniano los procedimientos que deberán seguir las tropas durante ese período. En ese marco, planteó que la continuidad de la pausa dependerá del comportamiento ruso en el terreno.

“La ausencia de ataques rusos en el aire, en tierra y en el mar significará que no habrá respuesta de nuestra parte”, señaló el mandatario. Y añadió: “Una tregua por Pascua también podría convertirse en el inicio de un movimiento real hacia la paz; nuestra parte ya hizo la propuesta correspondiente”.