China y Corea del Norte buscan reforzar su alianza en plena tensión regional + Seguir en









El líder norcoreano recibió en Pyongyang al canciller chino Wang Yi, en un encuentro que buscó mostrar sintonía política y relanzar los contactos entre ambos países.

Kim Jong-un recibió al ministro de Relaciones Exteriores de China en Pyongyang. Reuters

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió el viernes en Pyongyang con el líder norcoreano Kim Jong-un y planteó la necesidad de profundizar la coordinación entre ambos países frente al escenario internacional. El encuentro se produjo en el marco de una visita de dos días con la que se busca reactivar y fortalecer el vínculo con Corea del Norte tras el freno que impuso la pandemia a los intercambios bilaterales.

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Según la versión difundida por la cancillería china, Wang sostuvo que, ante una coyuntura global “turbulenta y compleja”, ambos gobiernos deben mejorar la comunicación y la coordinación en los principales asuntos regionales e internacionales. Además, expresó la disposición de Beijing a ampliar los contactos y avanzar en una cooperación más práctica con el régimen norcoreano.

La visita del canciller chino también incluyó una reunión con su par norcoreana, en la que prometió seguir consolidando el impulso positivo de la relación bilateral. Se trata de un nuevo gesto de acercamiento entre dos aliados históricos, en un contexto en el que Kim también viene profundizando sus lazos con Moscú.

El mensaje de Kim y el trasfondo diplomático La agencia estatal norcoreana KCNA informó que Kim Jong-un remarcó durante la reunión la importancia de intensificar los intercambios y contactos en distintos niveles, al considerar que una relación más estrecha entre ambos países resulta clave para proteger intereses comunes.

En paralelo, otros reportes señalaron que el líder norcoreano respaldó la posición china a favor de un mundo “multipolar”, en otra señal de sintonía política entre ambos gobiernos.

El viaje de Wang a Pyongyang se da, además, antes de la esperada visita del presidente estadounidense Donald Trump a China prevista para el mes próximo. Trump ya había manifestado en otras oportunidades su interés en retomar el diálogo con Kim, aunque por ahora no hubo avances concretos en esa dirección.