Kamala Harris admite que evalúa volver a competir por la Casa Blanca en 2028 + Seguir en









La exvicepresidenta reconoció en Nueva York que analiza una nueva postulación y volvió a meterse de lleno en la discusión sobre el futuro del Partido Demócrata.

Kamala Harris habló sobre una posible candidatura en 2028 durante un evento en Nueva York, donde también lanzó críticas a Donald Trump.

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, volvió a dejar abierta la puerta a una nueva candidatura presidencial al reconocer que analiza presentarse en las elecciones de 2028, luego de su derrota ante Donald Trump en los comicios de 2024. La dirigente demócrata lo dijo durante una actividad realizada en Nueva York, donde fue consultada de manera directa sobre su futuro político.

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Ante la pregunta del activista y reverendo Al Sharpton, Harris respondió: “Lo estoy pensando”, en una de sus definiciones más claras hasta ahora sobre la posibilidad de intentar regresar a la carrera por la Casa Blanca. Además, deslizó que podría volver a competir, mientras participaba de un encuentro organizado por la National Action Network.

Crece la especulación sobre su futuro político Las declaraciones de la exvicepresidenta llegaron en medio de las versiones sobre cuál será su próximo paso dentro del Partido Demócrata, después de haber quedado fuera de la Casa Blanca. En los últimos meses, Harris había dado algunas señales ambiguas sobre su porvenir, aunque esta vez mostró una postura más abierta respecto de una eventual postulación.

Durante su intervención, también remarcó la experiencia acumulada durante su paso por el poder y recordó que conoce de cerca las exigencias del cargo. En ese marco, sostuvo que estuvo durante cuatro años “a un latido” de la presidencia y dejó entrever que esa experiencia le dio una mirada directa sobre el funcionamiento del Ejecutivo estadounidense.

Además de referirse a una eventual candidatura, Harris aprovechó su discurso para cuestionar con dureza a Trump y el rumbo político del país. Entre otros puntos, criticó decisiones de política exterior y advirtió sobre el impacto que pueden tener en la posición internacional de Estados Unidos y en su vínculo con aliados estratégicos.

La exvicepresidenta también aseguró que recorrió distintas regiones del país en el último año y afirmó que el statu quo ya no da respuestas a una parte importante de la sociedad estadounidense. Con ese diagnóstico, volvió a posicionarse como una de las voces demócratas con proyección nacional de cara al próximo turno electoral.