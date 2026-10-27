Brasil: abren una investigación por sospechas de financiamiento e injerencia extranjera en las elecciones + Agregar ámbito en









La medida apunta a esclarecer si la organización estadounidense Rockbridge Network buscó aportar dinero a la campaña de Flávio Bolsonaro y quiénes estarían detrás de los anuncios políticos financiados desde el exterior.

Investigan una presunta injerencia extranjera en las elecciones por orden de Flávio Dino.

El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Flávio Dino, ordenó que la Policía Federal investigue posibles maniobras de injerencia extranjera y presunto financiamiento externo en las elecciones presidenciales de 2026. La investigación busca determinar si hubo aportes económicos desde el exterior, publicidad electoral financiada por actores extranjeros o acciones de plataformas digitales para beneficiar o perjudicar a determinados candidatos.

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Uno de los puntos centrales de la investigación son las presuntas gestiones de la organización estadounidense Rockbridge Network para facilitar apoyo financiero a la campaña del senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL). También se buscará esclarecer qué personas o entidades habrían financiado anuncios electorales difundidos desde el extranjero y si existieron intermediarios brasileños involucrados en esas operaciones.

La investigación busca determinar si Rockbridge Network intentó financiar la campaña de Flávio Bolsonaro y quiénes pagaron anuncios electorales desde el exterior. @argennoti Otro aspecto que deberá analizar la Policía Federal es el posible uso de algoritmos por parte de empresas de internet para alterar la difusión de contenidos políticos. El objetivo es determinar si hubo decisiones deliberadas para favorecer o perjudicar candidaturas durante la contienda electoral.

Dino investiga vínculos extranjeros y minerales críticos en Brasil Dino también pidió investigar si las posibles gestiones de apoyo político desde el exterior guardaban relación con intereses económicos en sectores estratégicos de Brasil, especialmente la explotación de tierras raras y minerales críticos. El magistrado señaló que es necesario esclarecer si existió algún vínculo entre eventuales beneficios electorales y los intereses de agentes extranjeros en esos recursos.

La decisión se apoya en la legislación brasileña, que prohíbe a los partidos políticos recibir aportes económicos de gobiernos o entidades extranjeras. La restricción también contempla posibles beneficios indirectos, como servicios, publicidad u otras ventajas con valor económico.

La investigación quedará bajo la supervisión del Supremo Tribunal Federal debido a la posible participación de integrantes del Congreso en los hechos que se busca esclarecer. Por el momento, las sospechas forman parte de una investigación y no constituyen una prueba de que se hayan cometido irregularidades. En su resolución, Dino destacó la importancia de determinar si existió una relación entre el eventual apoyo electoral y los intereses económicos extranjeros en Brasil. "Subrayo, además, la necesidad de esclarecer el posible vínculo entre el apoyo electoral y el interés económico de agentes extranjeros en las tierras raras y los minerales críticos brasileños", afirmó el ministro.