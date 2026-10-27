Cómo quedó el nuevo mapa político de Brasil: mayoría opositora en las gobernaciones, el Congreso y un Poder Judicial dividido

El Partido de los Trabajadores ganó con más de la mitad de los votos. Sin embargo, Lula enfrenta una mayoría opositora en el Congreso mientras el Poder judicial se divide entre oposición y oficialismo.

Uno de los desafíos de Lula de cara a los próximos cuatro años es la presencia de la derecha en la mayoría de sus 27 estados y el Congreso, mientras el oficialismo resistió en el noreste.

Luego de que el candidato Luiz Inácio Lula da Silva fuera reelegido por cuatro años más en las elecciones presidenciales de Brasil , el panorama en el país carioca presenta una serie de desafíos para la izquierda. Uno de ellos es la presencia de la derecha en la mayoría de los 27 estados y el Congreso , mientras el PT resistió en el noreste y cuenta con un Poder Judicial dividido.

En el ámbito nacional, el líder progresista venció al rival ultraderechista por el 51,78% de los votos frente al 48,22% del segundo , tras una remontada inédita respecto a la primera vuelta realizada a inicios de mes.

Lula cuenta con el apoyo de partidos como el Partido Social Democrático (PSD), del dirigente Gilberto Kassab, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) y sectores del centro. Sin embargo, se enfrenta a "una bomba de relojería en el Poder Judicial", indicó el medio Folha de Sao Paulo.

Candidatos conservadores ganaron las disputas en estados como Acre, Amazonas, Espírito Santo y el Distrito Federal de Brasilia. Mientras, en São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro , los tres estados más poblados del país que representan el motor económico principal, los aspirantes bolsonaristas ya habían vencido en primera vuelta.

En el caso de Río de Janeiro, la victoria de Douglas Ruas , aliado del senador opositor Flávio Bolsonaro , perdedor de la segunda vuelta, quedó confirmada.

En los estados más poblados el país, São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, ganaron los candidatos bolsonaristas en primera vuelta.

El resultado final se declaró días después de la primera vuelta, luego de que la Justicia anulara los apoyos al candidato a gobernador Anthony Garotinho, tercero con el 3,1% de las papeletas, al considerar que estaba inhabilitado. Tras esas victorias, Tarcísio de Freitas, gobernador reelegido de São Paulo, y Ruas se involucraron en la campaña presidencial del senador Bolsonaro.

El noreste, del lado de Lula: ¿qué pasa en el Poder Judicial?

Por otro lado, un candidato del Partido de los Trabajadores (PT) se impuso en el estado de Rio Grande do Norte ante un rival apoyado por Bolsonaro. En esta región del noreste, la más pobre de Brasil y principal bastión electoral de la izquierda, aspirantes del PT ya vencieron en primera vuelta en Bahía, Ceará y Piauí.

Los gobernadores de Bahía, Jerônimo Rodrigues, y de Piauí, Rafael Fonteles, reelegidos por amplios márgenes, también participaron activamente en la victoriosa campaña de Lula de cara a la segunda vuelta.

Por otro lado, el líder de izquierda tiene un Poder Judicial dividido entre magistrados lulistas y bolsonaristas, según expresó el medio regional, junto a "una bancada de derecha reforzada en el Senado", donde se puede presentar un proceso de destitución contra magistrados del Supremo.