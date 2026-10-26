El partido de Flávio Bolsonaro reconoció el triunfo de Lula, pero cuestionó la elección.

El presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, aceptó el resultado proclamado por la Justicia electoral, aunque cuestionó los gastos del Gobierno en beneficios sociales. El senador derrotado anunció que pedirá la revocación de la fórmula presidencial.

El Partido Liberal (PL), que postuló a Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil, reconoció este lunes la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva , proclamada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) tras el balotaje del domingo. Sin embargo, el titular de la fuerza, Valdemar Costa Neto, cuestionó las condiciones de la contienda y evitó felicitar al mandatario.

“Reconocemos el resultado presidencial, proclamado por el Tribunal Superior Electoral, pero entendemos que los cuestionamientos planteados deben aclararse debidamente en un debate político equilibrado y democrático”, expresó Costa Neto en un comunicado.

El dirigente recordó que Bolsonaro había terminado la primera vuelta con 2,2 millones de votos más que Lula y calificó de “fuertemente electoralistas” los gastos del Gobierno federal en beneficios sociales durante la campaña. Según sostuvo, el aumento del gasto público plantea dudas sobre la igualdad de la competencia electoral y puede tener consecuencias económicas. No obstante, el comunicado no incluyó cifras ni identificó irregularidades concretas.

El reconocimiento del PL contrastó con las declaraciones del propio candidato. La noche del domingo, después de conocerse el resultado, el senador había anunciado que recurriría a la Justicia para intentar anular la votación. “ Vamos a usar nuestro equipo jurídico, vamos a pedir la anulación de estas elecciones ”, afirmó.

El presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, aceptó el resultado proclamado por la Justicia electoral, aunque cuestionó los gastos del Gobierno en beneficios sociales.

Bolsonaro cuestionó la decisión de Cristiano Zanin, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), de extender hasta las 19 el horario de votación en todo el país. El magistrado, designado por Lula, tomó la medida a las 17.03, a pedido de la campaña oficialista, que había denunciado problemas en el transporte de votantes. Posteriormente, Zanin aclaró que las campañas de ambos candidatos habían planteado dificultades similares.

El equipo de Bolsonaro también había solicitado una ampliación del horario, aunque ante el TSE y para un grupo más reducido de localidades: 19 ciudades de São Paulo, Paraná y Santa Catarina afectadas por lluvias, inundaciones, cortes de rutas y falta de energía. El pedido, presentado a las 15.50, contemplaba que los resultados comenzaran a difundirse una vez cerrada la votación en esas zonas.

Este lunes, el senador modificó su estrategia. En un video publicado en redes sociales, anunció que solicitará la revocación de la fórmula integrada por Lula y el vicepresidente Geraldo Alckmin, del Partido Socialista Brasileño (PSB), por presunto abuso de poder político y económico. De esa manera, dejó de hablar de anular toda la elección.

Según el despacho original, aliados y abogados del senador, que no fueron identificados, señalaron que nunca existió la posibilidad de solicitar la anulación y que el discurso se ajustó después de conocerse el resultado.

Los reclamos electorales ya estaban en marcha

La ofensiva judicial contra la fórmula oficialista había comenzado antes del balotaje. El 28 de septiembre, la campaña de Bolsonaro presentó ante el TSE una acción de investigación judicial electoral por el presunto uso de la estructura del Ministerio de Cultura. El 21 de octubre, impulsó otra por la difusión oficial de información sobre beneficios sociales.

Además, el tribunal admitió a trámite una tercera presentación relacionada con el desfile de la escuela de samba Acadêmicos de Niterói, que tuvo a Lula como tema durante el Carnaval de 2027. Hasta el momento, no se habían difundido decisiones de fondo del TSE sobre ninguna de las tres causas.

La segunda vuelta dejó la menor diferencia entre los dos primeros candidatos desde la redemocratización de Brasil. En la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro había obtenido el 47,03% de los votos válidos, con 56.104.503 sufragios, frente al 45,16% de Lula, que reunió 53.879.538. La diferencia fue de 2.224.965 votos.

Con más del 99% de las urnas escrutadas, Lula se impuso con el 51,7% de los votos frente al 48,2% de Bolsonaro. A los 80 años, el dirigente del Partido de los Trabajadores se convertirá en el primer presidente brasileño en ejercer un cuarto mandato y asumirá por segunda vez consecutiva.

Republicanos, União Brasil y Podemos, fuerzas que habían respaldado a Bolsonaro en el balotaje, también reconocieron la victoria del mandatario. En su comunicado, Costa Neto destacó además los resultados legislativos y provinciales del PL. Según detalló, el partido cerró el proceso electoral con 121 diputados federales, 29 senadores, 229 diputados estaduales y distritales y seis gobernadores.

El TSE deberá entregar los diplomas oficiales a Lula y Alckmin antes del 18 de diciembre, mientras que la ceremonia de investidura está prevista para el 5 de enero de 2027.