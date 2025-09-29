Brasil: detuvieron a uno de los narcotraficantes más peligrosos del país mientras tomaba Whisky en la playa

"Boré" era buscado incasablemente por la policía de Brasil, y está imputado por ocho causas distintas. Finalmente, cayó este lunes en el Estado de Río de Janeiro.

En un insólito momento , detuvieron a Ederson Xavier de Lima, alias "Boré", uno de los narcotraficantes más buscados de Brasil. El hombre de 43 años se encontraba tomando whisky con un grupo de amigos en las playas de Piratininga , del Estado de Río De Janeiro .

El operativo policial que permitió la captura del peligroso delincuente este sábado en la playa Piratininga , en Niterói , incluyó cinco días de vigilancia para monitorear sus movimientos antes de abordarlo .

Un grupo de oficiales de la fuerza de Río de Janeiro sorprendieron a Boré, que al verse completamente indefenso se identificó bajo el nombre falso de Vítor Hugo Fernandes . Junto a él, dos hombres fueron arrestados, también portaban documentos falsos y estaban vinculados a la receptación de productos robados .

Los delitos que se le imputan a Ederson Xavier de Lima, líder del Comando Vermelho

El capo narco Boré está imputado en causas que podrían suponerle penas de hasta 15 años de prisión, por los delitos de tráfico de drogas, extorsión, organización criminal y receptación. Las autoridades brasileñas destacaron que su arresto es clave para reducir la influencia de la banda en las actividades delictivas en distintas regiones del país.

Sin embargo, el Comando Vermelho tiene una historia que se remite a más de cuatro décadas atrás. La asociación ilícita se fundó en 1979 en la prisión de Cândido Mendes, en Ilha Grande. Hoy, es una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, con aproximadamente 50.000 integrantes y presencia en una decena de países. La banda participa en tráfico de drogas, lavado de dinero y control de cárceles de Río de Janeiro, además de manejar la cocaína del lado peruano de la frontera amazónica.