Triple femicidio narco: detuvieron a la sobrina de Víctor Sotacuro luego de dar una entrevista







Cayó Florencia, sobrina del conductor acusado de llevar a las tres chicas hasta Florencio Varela.

Florencia Sotacuro, fue detenida por haber sido vista en la misma camioneta que trasladó a las chicas del Triple Crimen Captura de pantalla de A24

Florencia Sotacuro, sobrina del detenido en Bolivia Lázaro Víctor Sotacuro, fue arrestada luego de darle una entrevista a A24. De acuerdo con las cámaras de seguridad que tienen en su poder los investigadores, la ahora detenida se encontraba dentro del vehículo encargado del secuestro, mientras su tío conducía.

Los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y la menor de edad Lara Gutiérrez (15), fueron encontrados el pasado miércoles, por la madrugada, en Florencio Varela. Las tres chicas habían desaparecido el viernes y luego se conoció en las autopsias que fueron masacradas, torturadas y posteriormente enterrados.

Hasta el momento, hay seis detenidos por el triple crimen: , Andrés Maximiliano Parra (18), Miguel Ángel Villanueva Silva (27), Magalí Celeste González Guerrero (28) y Iara Daniela Ibarra (19). Todos ellos, ya fueron trasladados al penal de Melchor Romero. En las últimas horas, además de la detención hace instantes de la sobrina de Víctor Sotacuro Lázaro, el también había sido recientemente capturado, al igual Ariel Giménez, acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas.

Pequeño J, el autor intelectual del triple crimen En este momento, la Justicia busca al narco peruano, Pequeño J, quien dio la orden para ejecutar el femicidio de las dos mujeres y la adolescente. Sin embargo, el joven de 23 años es identificado al mismo tiempo como Julio Valdeverde y Julio Noguera, y no hay certezas sobre su paradero actual.

Hasta el momento, la hipótesis es que el hombre -desconocido para las autoridades- contrató sicarios para asesinar a Lara, Brenda y Morena tras un robo de dinero y cocaína. En esta nota, las últimas noticias del caso.

El video que cambió el curso de la investigación Un video registrado por cámaras de seguridad muestra a las tres chicas subiéndose a una camioneta blanca, que luego apareció incendiada en Florencio Varela. Las imágenes se convirtieron en un elemento clave de la investigación, y la detención de sietes personas. Tres chicas desaparecidas video En las imágenes se observa a la menor en el asiento del acompañante, mientras que las dos jóvenes adultas ocupan los asientos traseros. A partir de allí, desde la investigación pudieron comprobar que la patente de la camioneta era robada y que el vehículo no estaba identificado.

