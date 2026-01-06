Brasil: la Corte Suprema rechazó el pedido de hospitalización de Jair Bolsonaro tras caerse y golpearse la cabeza + Seguir en









El juez Alexandre de Moraes desestimó la solicitud del líder derechista para ser internado en Brasilia luego de que la Policía Federal determinara que sufrió lesiones leves y no requería atención hospitalaria.

Bolsonaro permanece detenido en una sede de la Policía Federal en Brasilia, mientras la Corte Suprema mantiene un estricto control sobre cualquier traslado o tratamiento médico fuera del lugar de custodia. AP

El juez Supremo del Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, rechazó este martes una solicitud del expresidente Jair Bolsonaro para internarse en un hospital de Brasilia, tras caerse y golpearse la cabeza.

El líder de extrema derecha en Brasil se cayó de su cama mientras dormía y se golpeó contra un mueble, según publicó en sus redes sociales su esposa Michelle Bolsonaro, a primera hora del martes.

Para rechazar la solicitud, el Tribunal se basó en un comunicado de la policía federal de Brasil, en el que se constató que Bolsonaro recibió atención médica de la policía federal, que "encontró lesiones menores" y no vio necesidad de hospitalización. "Cualquier remisión a un hospital depende de la autorización del Supremo Tribunal Federal", agregó el comunicado.

Moraes sostuvo que la defensa del exmandatario está habilitada a solicitar estudios médicos complementarios, pero aclaró que cualquier examen debe ser informado con antelación y acompañado por fundamentos clínicos que respalden su realización. En ese sentido, remarcó que no existe margen para decisiones unilaterales mientras Bolsonaro permanezca bajo custodia.

El expresidente había atravesado en diciembre una serie de intervenciones médicas vinculadas a una hernia y a un cuadro persistente de hipo. Tras recibir el alta el 1 de enero, fue trasladado nuevamente a la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, donde cumple su detención.

La frágil salud de Jair Bolsonaro El ex presidente convive desde hace años con secuelas abdominales derivadas de la puñalada que sufrió durante un acto de campaña en 2018, episodio que motivó múltiples cirugías mayores. “Ha pasado ya nueve meses de lucha y angustia con hipo a diario”, expresó el sábado su esposa, Michelle Bolsonaro. Una vez que reciba el alta, el exmandatario deberá regresar a la pequeña habitación donde cumple su condena, en una sede de la Policía Federal en Brasilia. La Corte Suprema lo condenó a 27 años de prisión por haber intentado aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La Justicia ya rechazó el pedido de su defensa para que cumpla la pena bajo arresto domiciliario, pese a los argumentos vinculados a su estado de salud.