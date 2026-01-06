No es necesario ir a Brasil: el paraíso poco conocido de la Patagonia que sorprende a todos los turistas

Sin nada que envidiarle a la costa del país vecino, este sitio ubicado al sur del país logra imponerse con sus hermosas playas.

La gran alternativa a las costas del país vecino están al sur de Argentina.

Muchas veces, las playas de Brasil suelen atraer al turismo argentino debido a las diferencias que hay con la zona de la costa. El calor durante el verano también juega un papel fundamental, aunque pocos conocen que hay alternativas que lejos están de envidiar a los vecinos.

En el sur de Argentina, hay un rincón que recuerda a los paraísos cariocas, con aguas cristalinas de tono azulado y una arena que se asemeja al oro por cómo brilla ante la luz del sol. Esto lo convierte en una opción ideal para conocer aún más sus propias tierras.

Playas Doradas está ubicada en la costa de la provincia de Río Negro , a 32 kilómetros al este de la ciudad de Sierra Grande , sobre el Golfo San Matías. Forma parte del municipio de Sierra Grande y se encuentra cerca de otros pequeños balnearios como La Isla, La Bonita y Punta Colorada , que completan su atractivo.

Las playas de Playas Doradas suman 13 kilómetros de extensión , con aguas tranquilas y templadas. Los visitantes pueden disfrutar de caminatas, tomar sol o relajarse frente al mar, y quienes buscan actividad física tienen la opción de deportes náuticos como kitesurf, buceo, vela, windsurf y pesca deportiva.

En las sierras cercanas se pueden realizar actividades de aventura, como escalada, rappel, tirolesa y boulder , mientras que los amantes de la naturaleza pueden observar cóndores sobrevolando la costa o visitar el Parque Nacional Islote Lobos , un área protegida de 19 mil hectáreas con lobos marinos y pingüinos de Magallanes .

Durante la temporada alta se realizan eventos deportivos y culturales, como el torneo de rugby modalidad seven y la Fiesta Nacional de Playas Doradas en febrero, con presentaciones de artistas locales y nacionales. La gastronomía es otro atractivo: se destacan platos de frutos de mar, como el pulpito patagónico.

Además, la zona ofrece espacios más tranquilos en los extremos del balneario, ideales para explorar bancos de mejillones, cangrejos y formaciones rocosas, o para pescar desde la costa, convirtiendo la visita en una experiencia completa para el turismo.

Cómo ir hasta Playas Doradas

Desde Viedma, capital de Río Negro, se puede llegar en auto tomando la Ruta Nacional 3 hasta Sierra Grande y luego la Ruta Provincial 5 hasta Playas Doradas, un trayecto de aproximadamente cinco horas. Desde Buenos Aires, el recorrido en vehículo dura cerca de 18 horas, combinando las mismas rutas.

Quienes viajan en avión pueden aterrizar en el aeropuerto de Viedma y continuar por tierra hasta el balneario, mientras que los servicios de micros llegan a la terminal de Sierra Grande, desde donde se puede tomar transporte local hacia la playa.