Renan Bolsonaro: "Prefiero morir teniendo sexo que tosiendo"

Según parece, Renan no solamente estudia derecho como su padre, sino que también parece creer que el Covid-19 no es la gran cosa. "¿De qué pandemia hablan? Esto es un cuento de los medios para que te encierres en tu casa y pienses que es el fin del mundo. Supongamos que tengo el virus. Ok, prefiero morir teniendo sexo que tosiendo", aseguró. El comentario trascendió a la prensa luego de que un canal que transmite videojuegos en línea filtrara el video, pero el hijo del mandatario no tardó en afirmar que había sido sacado de contexto con una publicación en su Twitter.

Renan Bolsonaro on Twitter Nando Moura, aqui está o vídeo na íntegra. Foi uma brincadeira que vc tirou de contexto! Vc é um mau caráter e todo mundo sabe disso!@moura_101 pic.twitter.com/OVqYk2XE9t — Renan Bolsonaro (@renan_bolsonaro) April 30, 2020

Brasil es el país más afectado por la pandemia en la región, con más de 85 mil infectados y casi 6.000 muertos, pero Jair Bolsonaro aún no cree que las medidas preventivas deben aumentarse. “¿Y qué? Lo lamento. ¿Qué quieren que haga qué? Soy Messias (Es su segundo nombre), pero no hago milagros" dijo el mandatario en el día de ayer.

Además de estas frases, en el día de hoy Bolsonaro se encargó de atacar personalmente a la Organización Mundial de la Salud, que se mostró muy crítica de la forma que el gobierno brasilero está manejando la pandemia.

"Esta es la Organización Mundial de la Salud cuyos consejos sobre el coronavirus algunos quieren que siga", escribió el miércoles en su página de Facebook, donde continuó: "¿Deberíamos también seguir sus lineamientos en materia de educación? Para niños de 0 a 4 años de edad: satisfacción y placer cuando toquen sus cuerpos, masturbación.... Para niños de 4 a 6 años de edad: una identidad de género positiva; relaciones entre personas del mismo sexo. Para niños de 9 a 12 años: primera experiencia sexual".

Por último, Bolsonaro admitió ayer que en el país existe una "crisis institucional" con el Supremo Tribunal Federal (STF), el cual suspendió el nombramiento del jefe de la policía, y advirtió a sus adversarios que no permitirá ser convertido en un " pato manco" sin poder.