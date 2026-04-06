La biopic que se estrenó en 2023 y pasó desapercibia, pero Netflix la sumó a su catálogo y se volvió un éxito + Seguir en









La producción está inspirada en la vida de un ídolo y ya sorprende en la plataforma por su recorrido personal.

La película fracasó en el 2023, pero tres años después es furor en Netflix. Pexels

El catálogo de Netflix cambia todo el tiempo y muchas producciones encuentran una segunda oportunidad años después de su estreno original. Estas películas no lograron generar una gran repercusión en las salas, pero terminaron conquistando al público con su llegada al streaming.

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Ese es el caso de una producción basada en hechos reales que, tras su arribo a la plataforma, se metió en el ranking de las más vistas. Con una trama centrada en la vida de un deportista reconocido, este film comparte sus momentos de gloria, su profunda crisis personal y la revancha que sorprendió al mundo.

El Gran George Foreman La película cuenta la historia de uno de los ídolos del boxeo, que se enfrentó al fracaso. Gentileza - Netflix De qué trata El Gran George Foreman La película reconstruye la vida de George Foreman, uno de los nombres más fuertes en la historia del boxeo. Todo empieza con su infancia en un entorno lleno de dificultades económicas y conflictos personales. Durante sus primeros años, Foreman enfrenta problemas de conducta que lo alejan de un camino estable, pero es el boxeo la alternativa que le permite canalizar su energía.

A medida que va entrenando y aprendiendo, su talento no para de crecer. Todo su esfuerzo lo lleva a los Juegos Olímpicos de 1968, donde obtiene la medalla dorada. A partir de ahí, su carrera profesional crece sin parar hasta convertirse en el campeón mundial de peso pesado.

El Gran George Foreman La película está basada en hechos reales y enganchó a los usuarios de Netflix. Gentileza - Netflix De todas formas, la historia no se limita a los triunfos. Uno de los momentos más recordados es su enfrentamiento con Muhammad Ali, una pelea histórica que marcó un antes y un después en su trayectoria. Esa derrota hace que se aleje del deporte y atraviese una crisis personal profunda que lo hace inclinarse a la espiritualidad, lo que modifica su forma de ver la vida.

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