Brigitte Macron: ¿Quién es Candace Owens, la influencer que asegura que Brigitte en realidad es hombre?

La Primera Dama de Francia, Brigitte Macron, enfrentará la Justicia de EE.UU para probar que la influencer Candace Owens inició su campaña de difamación sabiendo que la acusación era falsa.

La primera dama de Francia, Brigitte Macron , atraviesa una de las polémicas más extrañas y mediáticas de su vida pública. Lo que comenzó como un rumor en YouTube terminó por convertirse en una teoría de alcance global, amplificada por redes sociales y personajes vinculados a la ultraderecha . Hoy, junto a su esposo Emmanuel Macron, decidió llevar el caso a los tribunales de Estados Unidos.

La responsable principal de que ese rumor se instalara es Candace Owens , una de las influencers políticas más influyentes del conservadurismo estadounidense. Con más de cinco millones de seguidores, Owens encontró en esta historia una manera de acumular clics, reproducciones y, por supuesto, polémicas. Lo insólito es que la acusación sostiene que Brigitte sería, en realidad, un hombre llamado Jean-Michel Trogneux, hermano de la primera dama.

En Francia, los rumores ya habían circulado años atrás, pero fue Owens quien los internacionalizó al dedicarle once episodios de su podcast “Becoming Brigitte” e incluso un libro entero. Mientras tanto, en París , el matrimonio presidencial decidió dar un paso más: presentar pruebas fotográficas y científicas que demuestren que las afirmaciones son falsas y que lo que se difunde no es más que difamación.

Detrás de esa voz que alimenta teorías imposibles está una figura con un historial igual de polémico. Owens se hizo conocida por su apoyo a Donald Trump, sus posturas antifeministas y sus ataques contra el movimiento Black Lives Matter . También ha difundido conspiraciones sobre figuras políticas, juicios mediáticos e incluso atentados terroristas. Para muchos, es una referente de la derecha más dura y, al mismo tiempo, una experta en generar ruido mediático en internet.

Brigitte Macron presentará fotografías ante la justicia

El abogado de la mujer de Emmanuel Macron, Tom Clare, confirmó a la BBC que Brigitte está dispuesta a pasar por un proceso público y “asumir la incomodidad”, si eso permite frenar la campaña. Según explicó, se aportarán imágenes de embarazos y documentos médicos, además de peritajes científicos. “Está firmemente decidida a dejar las cosas claras”, aseguró Clare, subrayando que el objetivo es acabar con una versión que viene circulando desde hace casi una década.

clarence-owens-macron Candace Owens es una influencer de EEUU, de ultraderecha. Dedicó más de una decena de podcasts al tema del género de la Primera Dama francesa.

En Francia, la primera dama ya había iniciado acciones contra quienes difundieron la teoría en 2021, entre ellas Natasha Rey, una mujer que se presentaba como periodista. Aunque ganó en primera instancia, un tribunal de apelación terminó absolviendo a las acusadas alegando buena fe. Ese caso aún sigue abierto en la Corte Suprema francesa.

En Estados Unidos, el desafío es aún mayor: las leyes exigen que las figuras públicas demuestren “mala intención real”. Eso significa probar que Owens sabía que lo que decía era falso y, aun así, lo difundió. Mientras los abogados de la influencer buscan que el caso se desestime por cuestiones de jurisdicción, el matrimonio Macron insiste en que “el principio aquí es la verdad”.

Quién es la Primera Dama de Francia

Nacida en Amiens en 1953, Brigitte Trogneux era profesora de francés y literatura cuando conoció a Emmanuel Macron, por entonces un estudiante quinceañero en el colegio La Providence. La relación, marcada por los 25 años de diferencia, generó escándalo en su entorno conservador, pero resistió críticas y presiones familiares. En 2007 se casaron y, desde 2017, Brigitte se convirtió en primera dama, tras la llegada de su esposo al Elíseo.

Más allá de los rumores, Brigitte tiene un perfil propio. Se ha ganado un lugar como referente en temas de educación inclusiva y promoción de la igualdad de género. También es reconocida por su estilo sofisticado y por una fuerte impronta personal que no ha pasado inadvertida en la moda internacional. Sus nietos la llaman con cariño “Abuela Bibi”, y ella misma ha contado que uno de ellos, diagnosticado con autismo, la inspiró a apoyar con fuerza la inclusión de niños con discapacidad en el sistema escolar.