Emmanuel Macron presentará pruebas científicas para demostrar que su esposa Brigitte es mujer

Harán la presentación ante un tribunal de EEUU, tras una serie de comentarios de una influencer de derecha de ese país. La defensa de los Macron dijo que las acusaciones son "increíblemente perturbadoras".

El presidente de Francia Emmanuel Macron presentará pruebas científicas, junto a su esposa Brigitte , ante un tribunal estadounidense para demostrar que ella es una mujer. El rumor surgió de una serie de comentarios de una influencer de ese país.

Su abogado dice que ambos presentarán la documentación en una demanda por difamación contra la influencer de derecha Candace Owens, después de que promoviera su creencia de que nació en un cuerpo masculino.

La defensa de la influencer respondió con una moción para desestimar la demanda. En declaraciones al podcast Fame Under Fire de la BBC , el abogado del matrimonio presidencial, Tom Clare , dijo que la señora Macron encontró acusaciones "increíblemente perturbadoras" y que eran una "distracción" para el presidente francés.

" No quiero insinuar que esto lo haya desequilibrado. Pero, como cualquiera que compagina su carrera profesional con su vida familiar, cuando tu familia sufre ataques, te desgasta. Y él no es inmune a eso, porque es el presidente de un país", dijo el letrado.

Clare agregó que "saldrá a la luz un testimonio experto que será de naturaleza científica" y, si bien no reveló su naturaleza exacta, dijo que la pareja estaba preparada para demostrar plenamente "tanto de manera genérica como específica" que las acusaciones son falsas.

"Es increíblemente perturbador pensar que uno tiene que ir y someterse a este tipo de pruebas", expresó el abogado de los Macron.

"Es increíblemente perturbador pensar que uno tiene que ir y someterse a este tipo de pruebas", expresó el letrado. Cuando se le preguntó si los Macron proporcionarían fotografías de Brigitte embarazada y criando a sus hijos, Clare dijo que existían y que se presentarían ante el tribunal, donde hay reglas y estándares.

Owens, excomentarista del medio conservador estadounidense Daily Wire, promovió repetidamente su opinión de que Brigitte Macron es un hombre. En marzo de 2024, afirmó que pondría en juego "toda su reputación profesional" por esa acusación.

